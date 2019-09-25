Ср, 25.09.2019
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В Барнауле Boeing 767 совершил аварийную посадку. Пострадали 23 человека

(FILES) -- A file picture taken on November 2006 shows a Malaysia Airlines Boeing 737 aircraft leaving vapour contrails after flying through low-altitude clouds while making its final approach at the Kuala Lumpur International Airport in Sepang. A Sudanese passenger jet was hijacked on August 26, 2008 shortly after takeoff from the country's war-torn region of Darfur and ended up landing in Libya with more than 100 people on board. The hijackers of the Sun Air Boeing 737 have claimed to belong to a Darfur rebel group and want to fly to Paris, Libyan officials said August 27. AFP PHOTO/TENGKU BAHAR

ФОТО: TENGKU BAHAR / AFP

В аэропорту Барнаула совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама.

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что пять человек были госпитализированы, а всего за медицинской помощью обратились 23 человека. В пресс-службе правительства региона сообщили, что тяжелых травм никто не получил, а нескольких пострадавших «увезли в медучреждения для уточнения диагнозов».

Власти также сообщили сообщили, что после касания полосы экипаж доложил о возможном возгорании шасси. Точные причины инцидента сейчас выясняются.

Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа.

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