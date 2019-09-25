В Барнауле Boeing 767 совершил аварийную посадку. Пострадали 23 человека

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что пять человек были госпитализированы, а всего за медицинской помощью обратились 23 человека. В пресс-службе правительства региона сообщили, что тяжелых травм никто не получил, а нескольких пострадавших «увезли в медучреждения для уточнения диагнозов».