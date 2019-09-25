Бывший мэр Нарвы будет руководить образованием в Нарва-Йыэсуу

Партнеры не пришли к согласию

Вейкко Лухалайд возглавил Эстонский союз городов и волостей. В связи с этим планировалось, что он уйдет в отставку с поста председателя горсобрания Нарва-Йыэсуу, оставшись простым депутатом. Но он этого не сделал, поскольку участники правящей коалиции горсобрания - центристы и представители избирательного союза “Общий дом” - не договорились о том, представитель какой политической силы займет пост председателя.

Как пояснил Вейкко Лухалайд, при создании коалиции стороны договорились, что председатель городского собрания будет от Центристской партии, мэр - от “Общего дома”. Теперь, когда Вейкко Лухалайд переходит на работу в Таллинн, вопрос, чей представитель займет кресло председателя, встал снова.

“Мы хотим, чтобы он был с нашего списка, а они сказали, что будет свободное голосование, - сказал Вейкко Лухалайд. - Поэтому сегодня неразбериха, и моего заявления об уходе не было”.

По словам Вейкко Лухалайда, он надеется, что в течение двух недель участники коалиции смогут все-таки договориться между собой.

Конкурировать с Силламяэ и Нарвой

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин предложил депутатам утвердить новым членом управы Имре Лийва, который с 9 сентября работает в управе специалистом по образованию и спорту.

Имре Лийв с 2000 до 2002 годы был мэром Нарвы. Последнее время он работал учителем и классным руководителем Йыхвиской русской гимназии. Параллельно с работой в управе он останется учителем обществоведения в Силламяэ.

Член управы Нарва-Йыэсуу Имре Лийв. ФОТО: Николай Андреев

“Сеть учреждений достаточно обширная - два садика в трех зданиях, две основных школы плюс школа по интересам. Ни много ни мало, почти пятьсот учеников, - описал он сферу, которой будет руководить. - Наша особенность в том, что мы не скажу, что разбросаны, но находимся на очень большой территории, а все дети нам одинаково интересны и важны. Но вопросы логистики очень сложны. Если называть вещи своими именами, мы же конкурируем и с Силламяэ, и с Нарвой. Нам нужно приобрести свое лицо. Мне очень приятно, что многие родители нашли для себя школы и Усть-Нарвы и Синимяэ - видимо, есть что-то, что привлекает людей сюда. Обычно, они уходят от больших классов, от школьного насилия, от проблем детей с особыми потребностями. Это те проблемы, которые мы здесь можем решать и найти свое лицо.