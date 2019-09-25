Каллас: правительство подняло пенсии на 7 евро, но 5,60 заберет назад в виде налога

"Говоря о бюджете на следующий год, мы не можем обойти вниманием несправедливость по отношению к пенсионерам. То, что правительство начнет облагать пенсию подоходным налогом, исключительно. От обещанного Центристской партией внеочередного повышения пенсий на 100 евро после уплаты подоходного налога останется всего 1,4 евро. Это масштабный обман пенсионеров и избирателей", – написала Кая Каллас в своем блоге.

По словам Каллас, премьер-министр пытается создать впечатление, что повышение пенсий в результате индексации было заслугой правительства.

"Но это не так - за ростом пенсий стоят хорошие времена в экономике и сильный рост зарплат. Индексированное повышение пенсий происходит с каждым принятием государственного бюджета, это исходящая из закона обязанность, а не великодушие политиков. Это правительство сумело поднять пенсии во внеочередном порядке всего на 7 евро, но с этой суммы взимается 5,60 евро подоходного налога! Дорогие правящие партии, послушайте, о каких суммах мы говорим – о 1.40 евро? Вместо обещанных ста евро мы получили две булки в месяц", – добавила Каллас.

"В довершение всего в своей предвыборной программе Центристская партия обещала, что среднюю пенсию не будут облагать налогом. Но в бюджете все иначе. И это не первый раз, когда премьер-министр не держит свое слово", – написала Каллас.