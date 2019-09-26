Кальюлайд: гражданские движения заставляют нас реагировать на климатический кризис

«Мы в Эстонии считаем, что спасение нашей планеты является обязанностью каждого — например, в прошлую субботу благодаря родившемуся в Эстонии гражданскому движению прошел второй всемирный день чистоты, в котором приняли участие 20 миллионов человек из 179 стран», - сказала президент Эстонии.

Эстонский стартап-сектор недавно подписал меморандум с глобальными амбициями, обязавшись к 2030 году достичь климатической нейтральности во всех своих действиях.

«Их вклад — это значительная рыночная сила, но они также обладают образом мышления стартапа, в том числе способностью мобилизировать людей по всему миру. Обещание достичь климатической нейтральности могут дать все стартапы и другие предприятия с экологичным образом мышления, готовые поддержать спасение планеты на низовом уровне. Спустя неделю после инициирования процесса число присоединившихся к договору выросло более чем вдвое и он распространился за пределы Эстонии, на данный момент он охватывает более 70 предприятий по Европе», - сказала Кальюлайд.

«Эти гражданские инициативы нужны в том числе для того, чтобы убедить архитекторов политики, что идеализм и готовность действовать как сейчас, так и для блага еще не рожденных детей никуда не исчезли. Это позволит нам, политикам, выделять на сдерживание изменения климата средства, которые в конце концов, возможно, будут даже больше 1 процента мирового ВВП», - сказала Кальюлайд.

«У нас есть из прошлого хороший пример того, как наши общие усилия дали плоды. В 1987 году мы решили защищать озоновый слой, постепенно прекратив использование веществ, которые приводят к его гибели. В результате озоновая дыра над Антарктикой постепенно сокращается», - сказала президент.

Кальюлайд также отметила, что положительный эффект от глобальных усилий продолжают подрывать отсутствие идеализма и реального желания сотрудничать на благо всего человечества.

«ООН — это инструмент, который позволит нам преодолеть это. Его нужно отточить и усовершенствовать при помощи новой технологии, его нужно объединить с гражданскими обществами при помощи цифровых средств, чтобы позволить низовым движениям стать глобальными — но ООН никогда нельзя будет заменить», - сказала Кальюлайд.

По словам президента Эстонии, в совместной деятельности государств важна также способность сопереживать чужой участи.

«Когда мы восстановили свою независимость и вновь построили свое государство, к нам проявили сочувствие. Мы готовы ответить тем же, заняв в период 2020-2021 свое место в качестве избранного члена в совете безопасности, за самым требовательным столом международного сотрудничества», - сказала Кальюлайд.

Президент выступила на Генеральной ассамблее в платье с изображением Антарктиды, чтобы указать на климатический кризис и важность Антарктики. Окруженный морями огромный ледовый материк действует подобно глобальному термостату, регулирующему климатическую систему Земли и поддерживающему благоприятные для жизни условия на планете. Полярные территории — это линия фронта глобального потепления, поскольку они крайне чутко реагируют на изменения климата.