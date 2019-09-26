Кальюлайд: спасение нашей планеты является гражданской ответственностью каждого человека

Публикуем речь Керсти Кальюлайд в полном объеме:

Господин Президент,

Господин Генеральный секретарь,

Превосходительства,

Дамы и господа,

Братья и сестры,

40 лет назад, через 40 лет после того как Европа была разделена между теми, кто обладает властью, между теми, кто никогда не колебался использовать эту власть в интересах своих народов и во вред другим – 45 человек из стран Балтии направили обращение к ООН, ЕС и странам-участницам. Их призыв – позже известный как Балтийский меморандум – вселял надежду, что многостороннее сотрудничество, основанное на верховенстве права, может помочь малым оккупированным государствам, расположенным между двумя глобальными блоками – либеральным демократическим миром и Советским Союзом.

Спустя всего 12 лет три балтийских государства снова присоединились к миру свободных и независимых государств. Это была победа демократии и многостороннего сотрудничества.

В этом году Эстония празднует 40-летний юбилей Балтийского воззвания, взяв на себя ответственность, о которой мы даже не могли мечтать во время оккупации, – стать избранным членом Совета Безопасности ООН.

Мы взяли на себя эту ответственность, потому что мы заботимся. Мы заботимся о более слабых и самых слабых среди государств и внутри обществ. Заботимся о тех, чей голос нуждается в усилении в многостороннем мире, чтобы быть услышанным.

Мы заботимся о народах, сталкивающихся с геноцидом. Мы заботимся об их женщинах, их детях.

Мы заботимся о народах, сталкивающихся с долгосрочными конфликтами и страдающих от террора. Мы заботимся об их поколениях мальчиков, для которых единственной знакомой профессией является профессия солдата.

Мы заботимся о тех народах, которые находятся на грани исчезновения вследствие действия медленного оружия массового уничтожения – климатической катастрофы.

Мы заботимся о народах, сталкивающихся с голодом, и о вызванных голодом народных волнениях вследствие изменения климата.

Мы заботимся о народах, зависящих от этого многостороннего сотрудничества, основанного на верховенстве права, которым является Организация Объединенных Наций.

Мы заботимся, потому что знаем, что истинная гармония для человечества – еще никогда не достигнутая – зависит от нашей способности проявлять сострадание к судьбе других.

Многосторонность есть не что иное, как проявление сострадания к судьбе других.

Сострадание было проявлено к нам, когда мы восстановили свою независимость и заново построили свое государство.

Мы готовы вернуть проявленное к нам сострадание, готовы занять избранное место на 2020–2021 годы за самым сложным столом международного сотрудничества – за столом Совета Безопасности. Мы готовы служить нашему электорату и всем остальным, как того требует истинное служение человечеству в многосторонней системе.

Мы будем говорить со странами, а не только о них.

Уважение к международному правопорядку и усилия, предпринятые теми, кто предшествовал нам в его осуществлении, будут определять наши действия, наши решения и дискуссии.