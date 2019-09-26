Кальюлайд: спасение нашей планеты является гражданской ответственностью каждого человека

Изменения климата и здоровья природы — одна из немногих проблем, когда мы должны нести коллективную ответственность и где у нас есть истории успеха, сказала президент Керсти Кальюлайд на Генеральной ассамблее ООН в среду, передала пресс-служба президентской канцелярии.
Публикуем речь Керсти Кальюлайд в полном объеме:
Господин Президент,
Господин Генеральный секретарь,
Превосходительства,
Дамы и господа,
Братья и сестры,
40 лет назад, через 40 лет после того как Европа была разделена между теми, кто обладает властью, между теми, кто никогда не колебался использовать эту власть в интересах своих народов и во вред другим – 45 человек из стран Балтии направили обращение к ООН, ЕС и странам-участницам. Их призыв – позже известный как Балтийский меморандум – вселял надежду, что многостороннее сотрудничество, основанное на верховенстве права, может помочь малым оккупированным государствам, расположенным между двумя глобальными блоками – либеральным демократическим миром и Советским Союзом.
Спустя всего 12 лет три балтийских государства снова присоединились к миру свободных и независимых государств. Это была победа демократии и многостороннего сотрудничества.
В этом году Эстония празднует 40-летний юбилей Балтийского воззвания, взяв на себя ответственность, о которой мы даже не могли мечтать во время оккупации, – стать избранным членом Совета Безопасности ООН.
Мы взяли на себя эту ответственность, потому что мы заботимся. Мы заботимся о более слабых и самых слабых среди государств и внутри обществ. Заботимся о тех, чей голос нуждается в усилении в многостороннем мире, чтобы быть услышанным.
Мы заботимся о народах, сталкивающихся с геноцидом. Мы заботимся об их женщинах, их детях.
Мы заботимся о народах, сталкивающихся с долгосрочными конфликтами и страдающих от террора. Мы заботимся об их поколениях мальчиков, для которых единственной знакомой профессией является профессия солдата.
Мы заботимся о тех народах, которые находятся на грани исчезновения вследствие действия медленного оружия массового уничтожения – климатической катастрофы.
Мы заботимся о народах, сталкивающихся с голодом, и о вызванных голодом народных волнениях вследствие изменения климата.
Мы заботимся о народах, зависящих от этого многостороннего сотрудничества, основанного на верховенстве права, которым является Организация Объединенных Наций.
Мы заботимся, потому что знаем, что истинная гармония для человечества – еще никогда не достигнутая – зависит от нашей способности проявлять сострадание к судьбе других.
Многосторонность есть не что иное, как проявление сострадания к судьбе других.
Сострадание было проявлено к нам, когда мы восстановили свою независимость и заново построили свое государство.
Мы готовы вернуть проявленное к нам сострадание, готовы занять избранное место на 2020–2021 годы за самым сложным столом международного сотрудничества – за столом Совета Безопасности. Мы готовы служить нашему электорату и всем остальным, как того требует истинное служение человечеству в многосторонней системе.
Мы будем говорить со странами, а не только о них.
Уважение к международному правопорядку и усилия, предпринятые теми, кто предшествовал нам в его осуществлении, будут определять наши действия, наши решения и дискуссии.
У нас нет ничего, кроме уважения к различным, но искренним позициям и мнениям о том, как решить насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, чтобы поддержать наше принятие решений. Те, кто руководствуется состраданием к человечеству и состраданием к этой планете, к которой мы привыкли, могут положиться на Эстонию.
Моральный авторитет ООН как глобального хранителя человечества дорог нам.
Нам предстоит решить много давних и болезненных вопросов, таких как судьба женщин и детей в зонах конфликтов. Но у нас также есть новые возникающие вызовы, связанные с новыми технологиями. Эстония до сих пор является единственной в мире страной с цифровым отображением, которая управляет своим правительством с полноценным использованием интернет-ресурса. Но многие следуют за нами в киберсферу.
Появляются новые риски для нашего суверенитета, связанные с киберпреступностью, а также с киберпространством как новой территорией военных действий. Поскольку Эстония вносит глобальный вклад в прогрессивные усилия, основанные на электронном управлении, мы чувствуем свою ответственность и за защиту киберпространства. Поэтому мы стремимся, также и в своей работе в Совете Безопасности ООН, к более эффективному применению международного права в цифровом пространстве.
Эстония уже заявила о своем намерении применять государственное и международное право в отношении киберпространства. Мы призываем все страны сделать то же самое, чтобы внести ясность, как международное право применяется в цифровой сфере.
Мы поддерживаем реформаторские усилия Организации Объединенных Наций во главе с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем и активно участвуем в этом процессе. Мы хотим, чтобы ООН была готова к лидерству в XXI веке, полностью извлекая выгоду из технологических достижений человечества, которые значительно облегчили задачу тем, кто не является большим и влиятельным, т.е. большинству членов ООН, следовать и вносить вклад в различные органы ООН и многочисленные дискуссии.
Мы поддерживаем тематическую консолидацию действий ООН и региональную направленность стремлений, таких как рабочая группа высшего уровня «Каждая женщина, каждый ребенок» (Every Woman, Every Child), или лучшее общее руководство действиями ООН в разных странах.
Мы также поддерживаем тех, кто заявляет, что хочет нести намного больше собственной ответственности и при этом получает поддержку ООН в принятии шагов к коллективному региональному подходу к давним проблемам, – таких как Африканский Союз.
Мы участвуем через ПРООН, ЮНИСЕФ и другие органы ООН в решении глобальных проблем. Мы также стремимся использовать собственные ресурсы развития, которые используются ЕС и ООН, чтобы предложить государственное строительство на основе цифровых решений, видя потенциал интернета и мобильного доступа даже среди самых бедных.
Это позволит государствам предоставлять своим людям, начиная с реестров населения, легкий доступ к онлайн-регистрации рождений и онлайн-инструментам обучения для тех, чей доступ к классическому школьному образованию ограничен географией, продолжающимися конфликтами, социальным клеймом или инвалидностью. Мы рассматриваем интернет как прекрасный инструмент для обучения девочек во всем мире, предлагая рабочие места для женщин во всем мире, тем самым сокращая глобальный рост населения за счет эмансипации женщин.
Мы поддерживаем мнение, что спасение нашей планеты также является гражданской ответственностью каждого человека. В настоящее время с помощью технологий мы можем взять на себя эту ответственность и ощутить сильный глобальный эффект от действий каждого из нас. Как, например, во второй Всемирный день уборки, прошедший в прошлую субботу, когда второй год подряд гражданское движение, возникшее в Эстонии и охватившее 179 стран и территорий, включая Антарктиду, привлекло к участию более 20 миллионов человек, и количество участников продолжает подсчитываться.
Воодушевленный этим, эстонский стартап-сектор подписал меморандум с глобальными амбициями, обещая быть климатически нейтральным во всех своих действиях к 2030 году. Этот сектор несет за собой серьезную позицию на рынке, а также стартап-мышление за столом, в том числе способность быстро и глобально мобилизовать массы людей. Иногда мы связываем способность стартап-компаний изменять наш мир только с негативом: «закрытые пузыри» и антагонистический стиль дебатов, нарушение режимов работы и риски для предоставления наших социальных услуг из-за создания глобального рынка труда, не совместимого с налоговыми моделями нашей индустриальной эпохи.
Но эта возможность также может быть использована для мобилизации масс на благо, что приносит реальную пользу. Залог климатической нейтральности открыт для всех стартапов и других компаний, ориентированных на экологию, которые готовы поддержать массовое движение за спасение нашей планеты. Сегодня, через неделю после начала процесса, число подписавшихся уже более чем удвоилось и распространилось за пределы Эстонии, охватывая более 70 компаний по всей Европе.
Мы нуждаемся в таких гражданских движениях, среди прочего, чтобы подбадривать политическое руководство, что идеализм, готовность действовать на благо нынешнего человечества и еще не родившихся детей по-прежнему существуют. Это позволяет нам, политикам, выделять ресурсы на предотвращение изменения климата, которые неизбежно достигнут и, вероятно, превысят 1% от мирового ВВП.
Основной причиной того, что мы неэффективны в глобальном масштабе при внедрении уже существующих технологий производства экологически чистой энергии, является раздробленность наших действий. Это является препятствием для развития глобальной сети. Это является препятствием для использования солнечной энергии на благо всех нас, даже если мы знаем, что площадь, не превышающая территорию Испании, – это все, что нам нужно для удовлетворения мировых потребностей в энергии. Это является препятствием для того, чтобы заставить каждую микросеть в мире полагаться на возобновляемые источники энергии и развивать доступ к электричеству среди тех, кто в настоящее время его не имеет.
И нет никого, кроме ООН, чтобы помочь нам преодолеть эту раздробленность. Мы приветствуем вчерашний первый глобальный климатический саммит как знак того, что ООН готова к этому вызову.
Изменение климата остается самым большим вызовом, с которым сталкивается мир. В этой связи тревожно осознавать, что мы все еще продолжаем субсидировать триллионы долларов в его источник – отрасль ископаемого топлива.
Разрушительная сила изменения климата распределена по миру неравномерно. Есть места более уязвимые, чем другие. Однако ни одно место на Земле не останется нетронутым, и никто из нас не сможет избежать этого. Многие люди в мире уже сталкиваются с угрозами в отношении их средств к существованию и даже жизни.
Гималайские ледники тают в два раза быстрее с начала этого столетия, что создает угрозу водоснабжению по всей Центральной, Южной и Восточной Азии. Вечная мерзлота Арктики может растаять на десятилетия раньше, чем было спрогнозировано в наихудших сценариях, угрожая высвободить огромное количество метана – мощного парникового газа.
Многие люди в малых островных развивающихся государствах (СИДС) живут в постоянном страхе перед затоплением в результате повышения уровня мирового океана. Ситуация будет только ухудшаться, если мы не начнем решительно действовать прямо сейчас. Тем не менее, наших усилий и прогресса недостаточно, чтобы избежать явно негативных последствий этого глобального кризиса. Кризиса, который ни одна страна не сможет преодолеть в одиночку.
Вопросы безопасности, связанные с изменением климата, будут далее рассматриваться Группой друзей по климату и безопасности, в которой также участвует Эстония.
Наука говорит нам, что изменение климата неоспоримо. Она также указывает на лучшие практики для решения этой проблемы. В поисках лучших решений мы всегда должны полагаться на науку. Существует распространенное мнение, что замена ископаемого топлива биомассой является углеродно-нейтральной, тогда как наука говорит нам, что это не совсем так. Возобновляемая энергия не обязательно является углеродно-нейтральной. На самом деле сжигание древесины может даже увеличить выбросы CO2, что затруднит достижение наших целей в получении климатической нейтральности к середине столетия. Вместо этого более эффективно использовать древесину для изготовления продуктов, и в этом случае она получается не только углеродно-нейтральной, но и углеродно-позитивной, поскольку эти продукты сохраняют углерод в течение всего срока службы. Мы в Эстонии ценим это, и каждый четвертый деревянный дом, экспортируемый в мире, сделан эстонцами.
Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды – это одни из тех немногих вещей, в которых нам необходимо разделить коллективную ответственность. В этой битве мы все на одной стороне, и это единственный способ победить. У нас есть один хороший пример из прошлого, когда наши коллективные усилия оправдались. Это было еще в 1987 году, когда мы согласились защитить озоновый слой путем постепенного сокращения использования многочисленных веществ, которые были ответственны за разрушение озонового слоя. В результате озоновая дыра в Антарктиде с тех пор медленно затягивается.
В следующем году мы будем отмечать 75-летие ООН. Я хотела бы призвать всех использовать 12 месяцев до торжеств по случаю дня рождения в качестве возможности подумать о том, что мы можем сделать как индивидуально, так и совместно для защиты и укрепления ООН и многосторонности.
Поскольку реальность проста – этот глобальный и взаимосвязанный мир, которому грозит глобальное потепление, не сможет выжить, если наша добрая воля и благие действия не смогут работать за пределами искусственных ограничений – созданных различными, и с точки зрения человечества в целом, искусственными фрагментами мирового сообщества – которые сковывали и продолжают сковывать нас.
Отсутствие неподдельной многосторонности, подлинного и идеалистического мышления на благо всего человечества подрывает позитивный эффект наших глобальных усилий. Мы должны преодолеть это. ООН – наш инструмент для преодоления этого. Он должен быть заострен, он должен поддерживаться новыми технологиями и, наконец, должен быть связан с гражданским обществом с помощью цифровых средств, позволяющих объединить индивидуальные усилия с глобальными движениями – но его никогда нельзя заменить.
Благодарю за внимание!