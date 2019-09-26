Планируемое изменение закона вновь позволит парковать автомобили на тротуарах

Отвечающие за организацию движения в столице люди говорят, что если разрешить машинам парковаться в жилой зоне на тротуаре, их многолетняя работа вылетит в трубу, пишет Postimees.
В Министерстве экономики и коммуникаций подумывают о том, что разрешить парковать машины в жилой зоне на тротуарах. Таллиннские чиновники, занимающиеся дорожным движением, считают подобную инициативу бессмысленной и выступают категорически против.
Согласно предложенной министерством поправке, в жилой зоне автомобили могли бы парковаться на тротуаре в том случае, если для пешеходов оставался бы проход шириной не менее 1,5 метра. В прошлом подобное правило действовало в случае всех тротуаров.
Один из авторов поправки, советник отдела дорог и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ подчеркнул, что речь пока идет о планируемой поправке, а законопроекту необходимо пройти еще один этап согласования.
«Поправка необходима для того, чтобы порядок парковки в жилой зоне стал более понятным. Согласно действующему закону, парковаться на тротуаре можно лишь в том случае, если имеется разрешающий парковку знак. Но в жилой зоне действуют немного иные правила (ч. 5 ст 64). Стоянка разрешается только на обозначенной соответствующим образом парковке, а при ее отсутствии – на дороге, где стоянка не создает помех для пешеходов и не препятствует движению других транспортных средств. В то же время в Законе о дорожном движении сказано, что дорогой является как проезжая часть, так и тротуар. И получается, что нынешний закон разрешает в жилой зоне парковать автомобили на тротуаре», - пояснил Аллвеэ.
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