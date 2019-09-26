Планирующееся изменение закона снова позволит парковать автомобили на тротуарах

Отвечающие за организацию движения в столице люди говорят, что если разрешить машинам парковаться в жилой зоне на тротуаре, их многолетняя работа окажется паром, ушедшим в свисток, пишет Postimees.
В Министерстве экономики и коммуникаций подумывают о том, чтобы разрешить парковать машины в жилой зоне на тротуарах. Таллиннские чиновники, занимающиеся дорожным движением, считают подобную инициативу бессмысленной и выступают категорически против.
Согласно предложенной министерством поправке, в жилой зоне автомобили могли бы парковаться на тротуаре в том случае, если для пешеходов оставался бы проход шириной не менее 1,5 метра. В прошлом подобное правило действовало в случае всех тротуаров.
Один из авторов поправки, советник отдела дорог и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ подчеркнул, что речь пока идет о планирующейся поправке, а законопроекту необходимо пройти еще один этап согласования.
«Поправка необходима для того, чтобы порядок парковки в жилой зоне стал более понятным. Согласно действующему закону, парковаться на тротуаре можно лишь в том случае, если имеется разрешающий парковку знак. Но в жилой зоне действуют немного иные правила (ч. 5 ст 64). Стоянка разрешается только на обозначенной соответствующим образом парковке, а при ее отсутствии – на дороге, где стоянка не создает помех для пешеходов и не препятствует движению других транспортных средств. В то же время в Законе о дорожном движении сказано, что дорогой является как проезжая часть, так и тротуар. И получается, что нынешний закон разрешает в жилой зоне парковать автомобили на тротуаре», - пояснил Аллвеэ.
Также, по его словам, в нынешней редакции закона не сказано, какое пространство должно оставаться для пешеходов. «Если учесть, что в жилой зоне пешеход может ходить и по проезжей части, то можно сказать, что человек может беспрепятственно обходить припаркованный на тротуаре автомобиль по проезжей части. В то же время пешеходу безопаснее передвигаться по тротуару. По этой причине и планируется внести поправку, согласно которой, при парковке в жилой зоне на тротуаре для пешеходов должен оставаться проход шириной не менее 1,5 метра», - добавил Аллвеэ.
Таллиннские власти возмущены
В столичной мэрии инициатива министерства вызвала возмущение. «Именно сейчас, когда мы почти наладили ситуацию с парковкой, министерство хочет вернуть все к самому началу и перевернуть все с ног на голову», - заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
Заместитель руководителя Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа считает, что в случае с жилой зоной нынешний закон достаточно понятен, поэтому в поправках не нуждается.
«Нынешний закон говорит, что припаркованный автомобиль не должен мешать пешеходу. Если припарковать моторное транспортное средство на тротуар, оно в любом случае будет мешать пешеходам. Если машина мешает движению пешеходов, значит, ее нельзя там парковать», - сказал Рюйтельмаа.
«Мне совершенно непонятно, для чего необходимо изменение закона. Сейчас закон ясно запрещает мешать другим участника движения. И если решат, что в жилой зоне 1,5 метра для пешехода достаточно в любой ситуации, то согласиться с этим сложно. Тут встает вопрос — кому отдается приоритет? Если у пешехода нет преимуществ даже в жилой зоне, то где оно будет обеспечено?» - считает Рюйтельмаа.
В столичной Муниципальной полиции однозначно толкует Закон о дорожном движении: если нет разрешающих знаков, парковаться на тротуаре запрещено. «Статья 64-я, наоборот, лишь ужесточает требования. Там сказано, что если автомобиль припаркован в ином месте, то он не должен мешать пешеходам. Этот пункт полностью исключает парковку на тротуаре. У нас имеется несколько судебных решений по этому вопросу. Нам непонятно желание министерства и мы не считаем поправку необходимой», - сообщила руководитель отдела производства МуПо Трийн Уудевяли.
Новые проблемы в дорожном движении
Специализирующийся на проблемах дорожного движения присяжный адвокат Индрек Сирк сказал, что требование, полностью запрещающее парковку на тротуаре, изначально было неразумным. «Как мне кажется, закон изменили по той причине, что люди по глупости или неосторожности не могли правильно рассчитать необходимые для пешеходов 1,5 метра. Запрет парковаться на тротуаре привел к тому, что проверяющим стало проще наказывать водителей. Ему не нужно использовать рулетку, чтобы измерить ширину прохода, оставленного для пешехода», - считает эксперт, а также считает, что раньше нарушителя было проще призвать к ответственности.
По словам Сирка, в ситуации, когда по тротуарам ходят не только пешеходы, но и всевозможные транспортные средства вроде гироскутеров и самокатов, этих полутора метров может оказаться для пешеходов недостаточно.
Что говорит Закон о дорожном движении
Статья 64. Движение в жилых зонах
(1) Пешеходам разрешается двигаться, а детям играть на всей территории жилой зоны, но им запрещается необоснованно мешать водителям.
(2) В жилой зоне скорость движения механического транспортного средства не должна превышать скорость движения, разрешенную пунктом 6 части 1 статьи 15 настоящего Закона.
(3) Водителям запрещается создавать угрозу и помехи для пешеходов, при необходимости транспортное средство следует остановить. (4) Въезд в жилую зону механических транспортных средств разрешается только для остановки или стоянки.
(5) В жилых зонах разрешается стоянка только транспортных средств категорий «А» и «В», а также подкатегории «D1». Стоянка разрешается только на обозначенной соответствующим образом парковке, а при ее отсутствии – на дороге, где стоянка не создает