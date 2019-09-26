Планирующееся изменение закона снова позволит парковать автомобили на тротуарах

В Министерстве экономики и коммуникаций подумывают о том, чтобы разрешить парковать машины в жилой зоне на тротуарах. Таллиннские чиновники, занимающиеся дорожным движением, считают подобную инициативу бессмысленной и выступают категорически против.

Согласно предложенной министерством поправке, в жилой зоне автомобили могли бы парковаться на тротуаре в том случае, если для пешеходов оставался бы проход шириной не менее 1,5 метра. В прошлом подобное правило действовало в случае всех тротуаров.

Один из авторов поправки, советник отдела дорог и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Аллвеэ подчеркнул, что речь пока идет о планирующейся поправке, а законопроекту необходимо пройти еще один этап согласования.

«Поправка необходима для того, чтобы порядок парковки в жилой зоне стал более понятным. Согласно действующему закону, парковаться на тротуаре можно лишь в том случае, если имеется разрешающий парковку знак. Но в жилой зоне действуют немного иные правила (ч. 5 ст 64). Стоянка разрешается только на обозначенной соответствующим образом парковке, а при ее отсутствии – на дороге, где стоянка не создает помех для пешеходов и не препятствует движению других транспортных средств. В то же время в Законе о дорожном движении сказано, что дорогой является как проезжая часть, так и тротуар. И получается, что нынешний закон разрешает в жилой зоне парковать автомобили на тротуаре», - пояснил Аллвеэ.

Также, по его словам, в нынешней редакции закона не сказано, какое пространство должно оставаться для пешеходов. «Если учесть, что в жилой зоне пешеход может ходить и по проезжей части, то можно сказать, что человек может беспрепятственно обходить припаркованный на тротуаре автомобиль по проезжей части. В то же время пешеходу безопаснее передвигаться по тротуару. По этой причине и планируется внести поправку, согласно которой, при парковке в жилой зоне на тротуаре для пешеходов должен оставаться проход шириной не менее 1,5 метра», - добавил Аллвеэ.

Таллиннские власти возмущены

В столичной мэрии инициатива министерства вызвала возмущение. «Именно сейчас, когда мы почти наладили ситуацию с парковкой, министерство хочет вернуть все к самому началу и перевернуть все с ног на голову», - заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Заместитель руководителя Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа считает, что в случае с жилой зоной нынешний закон достаточно понятен, поэтому в поправках не нуждается.

«Нынешний закон говорит, что припаркованный автомобиль не должен мешать пешеходу. Если припарковать моторное транспортное средство на тротуар, оно в любом случае будет мешать пешеходам. Если машина мешает движению пешеходов, значит, ее нельзя там парковать», - сказал Рюйтельмаа.