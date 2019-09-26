Игрок сборной Литвы и рекордсмен национального чемпионата найден мертвым

Тело спортсмена было обнаружено в понедельник, 23 сентября, в Каунасском районе. По неподтвержденной информации, Римкявичус, завершивший профессиональную карьеру в 2016 году, покончил с собой. У него остались жена и двое детей.

На клубном уровне Римкявичус выступал в чемпионатах Литвы, Финляндии, Латвии, Брунея и Греции. В 2012 году, будучи игроком «Шяуляя», он забил 35 мячей за сезон, установив рекорд национального первенства. Всего на его счету 117 голов в чемпионате Литвы. Кроме того, в его активе семь матчей и три гола за сборную страны.