Саар: госбюджет на 2020 год построен на обмане

«Мы, конечно, можем радоваться, что экономика продолжает расти благодаря усердным предпринимателям и работникам, но если люди не ощущают этого роста на себе, то это очень скверно. Речь идет о госбюджете, построенном на обмане, правительство нарушило данные обещания. Правительство не делает ровным счетом ничего для того, чтобы наше общество стало более сплоченным и справедливым, хотя не раз обещало это. Проект бюджета и слова премьер-министра полностью расходятся», – отметил Саар.

Лидер социал-демократов также подверг критике правящие партии за вранье, основными жертвами которого станут пожилые люди, которым к 2020 году было обещано повышение пенсии на 100 евро.

«Правительство же решило дополнительно повысить пенсии всего на 7 евро, что вместе с обязательным повышением пенсии на 38 евро никак не дает в общей сложности 100 евро. Помимо этого, пенсионерам по старости также нужно платить подоходный налог с той части пенсии, которая превышает 500 евро. И этим плохие новости для пожилых людей не ограничиваются. В проекте бюджета не отражено желание правительства приступить к решению проблемы ухода за близкими», – подчеркнул Саар.

В своей речи председатель Социал-демократической партии в числе прочего также затронул скудное финансирование науки и сделанные для галочки мизерные повышения зарплаты бюджетников.