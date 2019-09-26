Бывшего капитана сборной России исключили из команды

В сентябре на прошедшем в Чайковском чемпионате России по летнему биатлону Цветков занял 39-е место в индивидуальной гонке, 7-е – в кросс-спринте и 5-е – в эстафете в составе команды Москвы.

Цветков являлся капитаном сборной России, выигрывал золото чемпионата мира-2017 в эстафете, а также эстафетное золото на этапах Кубка мира. Лучший личный результат Цветкова - второе место в спринте в Антерсельве в 2015 году. 27-летний биатлонист также выступал и на ОИ-2018, куда был допущен в качестве Олимписйкого атлета из России.

Шопин на чемпионате России по летнему биатлону финишировал третьим в индивидуальной гонке и кросс-спринте, в составе команды Ульяновской области занял 9-е место в эстафете.