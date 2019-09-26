Чт, 26.09.2019
Органы ООН по правам человека неоднократно объясняли, что наш Закон о языке дискриминирующий и жесткий. Мартин Лайне
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяный велосипедист решил съехать с Певческого поля: в дело вмешался фонарный столб

Пьяный велосипедист решил съехать с Певческого поля: в дело вмешался фонарный столб

Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

В среду, 25 сентября, в Таллинне произошло ДТП с участием нетрезвого велосипедиста, которого пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на Певческом поле около 21.11 рядом со зданием по адресу Нарвское шоссе, 95. Нетрезвый 31-летний мужчина съезжал на велосипеде с горки на Певческом поле, но не справился с управлением и врезался в прикрепленный к фонарному столбу мусорный контейнер.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ