Один из трех: за медали чемпионата мира сможет побороться лишь Магнус Кирт

Единственный, кому квалификационная норма в Дохе не является огромной проблемой - копьеметатель Магнус Кирт. Кирт в этом году является обладателем лучшего результата сезона в мире - 90,61 метра. Для преодоления квалификации копье необходимо бросить минимум на 84 метра. Худший результат Кирта в этом году - 81,47 метра, а всего за 84 метра в этом году метали копье чуть более 20 спорстменов.

21 метатель диска в этом году показал результат выше квалификационного 65,50 метра. К сожалению в это число не входит наш Мартин Куппер, который имеет 22-й результат сезона в мире, уступая квалификационному нормативу всего 20 сантиметров. Еще хуже дела обстоят у толкателя ядра Кристо Галета. Галета имеет 39-й результат в мире, отставая от норматива, 20,90 метра, на 14 сантиметров. Квалификационный норматив у толкателей ядра выполнили сразу 32 спортсмена, поэтому итоговый квалификационный норматив должен быть выше чем 20,90 метра.