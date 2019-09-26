Найденный во дворе своего дома Рехе умер еще два дня назад

В начале тысячелетия Айвар Рехе был одним из особо ценимых руководителей высшего звена, которого хотели принять на работу все крупнейшие финансовые учреждения Эстонии. 11 лет назад он получил место руководителя эстонского филиала банка Danske, в которого в течение последующих семи лет управлял денежным локомотивом датчан, пока не оказался в эпицентре международного скандала, связанного с отмыванием денег. После этого его жизнь перевернулась с ног на голову, пока он сам не покончил с ней.

Когда отправившийся в понедельник около десяти утра на прогулку 56-летний Айвар Рехе к обеду не вернулся домой, его родственники позвонили в полицию. У них были основания считать, что Рехе может быть опасен сам для себя. Полицейские не уточняют, какие именно обстоятельства на это указывают, но поиски начали сразу и огромными силами.

Без вести пропавший

В понедельник на капоте автомобиля у дома Рехе развернули большую карту, составили план и обозначили зоны поиска. На помощь призвали дроны, проверили видеокамеры частных домов, прочесали весь расположенный рядом с домом лесной массив, просканировали водоемы, позвали собак и сотни добровольцев, но безуспешно. Продолжавшиеся два дня поиски не дали ни одного конца ниточки, потянув за которую можно было бы распутать клубок исчезновения ушедшего без мобильного телефона и кошелька мужчины.

«Он хотел уйти так, чтобы его никто не заметил, - сказал поспешивший на помощь профессиональный поисковик пропавших людей Ааре Рюйтель. – Если мы не найдем его в расположенных поблизости лесных массивах и других версий не будет, то активный поиск придется прекратить», - добавил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер во вторник вечером.

Идеи у участвующих в поисках людей начали заканчиваться и в среду утром полицейские планировали провести совещание, чтобы обсудить, нужно ли и каким образом проводить дальнейшие поиски. Но около десяти утра среды к сыщикам поступил вызвавший удивление звонок. Попросившая полицию о помощи семья Айвара Рехе сама нашла его труп за собственным домом.

«Мы исключили версии преступления», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.

Полиция двор не проверяла

Что понятно, у общественности возник вопрос, как и почему два дня скрывавшийся человек вернулся во двор собственного дома, чтобы покончить с собой. Все причастные к делу люди предположили, что первым делом полиция осмотрела его дом. Но оказалось, что этого сделано не было. «Полиция двор дома не проверяла. Мы опирались на слова родственников», - сказала Аава.