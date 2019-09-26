Найденный во дворе своего дома Рехе умер еще два дня назад
Труп находившегося два дня в активном розыске бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе нашла его семья в среду утром на заднем дворе собственного дома, в укромном уголке. К вечеру сыщики пришли к выводу, что Рехе все же не возвращался домой ночью накануне своего обнаружения, его труп находился там с понедельника, пишет Postimees.
В начале тысячелетия Айвар Рехе был одним из особо ценимых руководителей высшего звена, которого хотели принять на работу все крупнейшие финансовые учреждения Эстонии. 11 лет назад он получил место руководителя эстонского филиала банка Danske, в которого в течение последующих семи лет управлял денежным локомотивом датчан, пока не оказался в эпицентре международного скандала, связанного с отмыванием денег. После этого его жизнь перевернулась с ног на голову, пока он сам не покончил с ней.
Когда отправившийся в понедельник около десяти утра на прогулку 56-летний Айвар Рехе к обеду не вернулся домой, его родственники позвонили в полицию. У них были основания считать, что Рехе может быть опасен сам для себя. Полицейские не уточняют, какие именно обстоятельства на это указывают, но поиски начали сразу и огромными силами.
Без вести пропавший
В понедельник на капоте автомобиля у дома Рехе развернули большую карту, составили план и обозначили зоны поиска. На помощь призвали дроны, проверили видеокамеры частных домов, прочесали весь расположенный рядом с домом лесной массив, просканировали водоемы, позвали собак и сотни добровольцев, но безуспешно. Продолжавшиеся два дня поиски не дали ни одного конца ниточки, потянув за которую можно было бы распутать клубок исчезновения ушедшего без мобильного телефона и кошелька мужчины.
«Он хотел уйти так, чтобы его никто не заметил, - сказал поспешивший на помощь профессиональный поисковик пропавших людей Ааре Рюйтель. – Если мы не найдем его в расположенных поблизости лесных массивах и других версий не будет, то активный поиск придется прекратить», - добавил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер во вторник вечером.
Идеи у участвующих в поисках людей начали заканчиваться и в среду утром полицейские планировали провести совещание, чтобы обсудить, нужно ли и каким образом проводить дальнейшие поиски. Но около десяти утра среды к сыщикам поступил вызвавший удивление звонок. Попросившая полицию о помощи семья Айвара Рехе сама нашла его труп за собственным домом.
«Мы исключили версии преступления», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава.
Полиция двор не проверяла
Что понятно, у общественности возник вопрос, как и почему два дня скрывавшийся человек вернулся во двор собственного дома, чтобы покончить с собой. Все причастные к делу люди предположили, что первым делом полиция осмотрела его дом. Но оказалось, что этого сделано не было. «Полиция двор дома не проверяла. Мы опирались на слова родственников», - сказала Аава.
Таким образом, весьма вероятно, что совершивший самоубийство Рехе и не уходил из своего дома. А именно, двор частного дома его семьи, который на первый взгляд кажется маленьким стадионом, окружен живой изгородью. Там есть кусты и деревья, а тело Рехе нашли в укромном месте. И поскольку раньше он говорил, что пойдет гулять, ни родственники, ни полицейские не посчитали нужным тщательно осматривать двор дома.
На вопрос, почему не осмотрели двор, Аава ответила, что в любом случае, насколько это известно, представляющие для себя опасность люди домой не возвращаются: «Прежде у нас таких случаев не было. Раньше у нас было так, что мы искали цепью, но человек оставался незамеченным. Прочесываем метр за метром, но все равно не замечаем».
Тишина на улице Пирита
Когда в среду утром полицейские примчались к дому Рехе на улице Пирита в Таллинне, они начали действовать очень быстро. Уже к 11 часам утра окрестность были окружена полицейскими лентами, труп увезен, а все необходимые улики собраны. Единственное, что указывало на то, что что-то произошло, - журналисты, которые бомбардировали вопросами пресс-секретаря Кристьяна Лукка. «Мы не можем это комментировать», - отвечал Лукк и повторял оговоренные фразы на эстонском и английском языках.
Местные жители шокированы случившимся, поскольку ничто не указывало на то, что у живущего рядом человека в жизни происходят такие серьезные проблемы: «Летом он косил траву. и нельзя было понять, что с ним что-то не так. Он был очень красивый и приятный мужчина», - сказала Светлана. «Айвар был очень хорошим и приятным человеком. Но каждый человек может сломаться», - добавил Ардо.
Смерть Айвара Рехе стала такой неожиданностью для живущих на одной с ним улице людей, что они не смогли сказать о сличившемся ничего, кроме того, что Рехе был их соседом и его знали все.
Кризисная и консультационная помощь
Телефоны доверия:
- телефон неотложной психологической помощи (на эстонском языке) - 126;
- телефон неотложной психологической помощи (на русском языке)- 127;
- для подростков 646 6666;
- телефон доверия MTÜ Eluliin (на эстонском языке) - 655 8088;
- телефон доверия MTÜ Eluliin (на русском языке) - 655 5688;
- телефон кризисной помощи психологического кризисного консультирования - 631 4300;
- круглосуточный кризисный телефон государственной помощи жертвам – 116006;
- онлайн консультации: www.peaasi.ee, www.lahendus.net, www.palunabi.ee.