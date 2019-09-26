Галерея: на одном из шоссе полиция вовсю применяет новый способ наказания лихачей

Превысившим скорость водителям, которых ранее не нарушали Закон о дорожном движении, полиция предоставит возможность выбора: либо заплатить штраф, либо постоять на обочине в течение определенного времени.

Водители, превысившие максимально допустимую скорость не более чем 20 км/ч, должны будут прервать свой путь на 45 минут, а тем, кто превысил скорость на 21-40 км/ч, придется подумать о своем поведении в течение часа.