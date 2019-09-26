Нарушитель, выбравший отдых на обочине вместо штрафа: «Классная затея!»

Превысившим скорость водителям, которые ранее не нарушали Закон о дорожном движении, полиция предоставила возможность выбора: либо заплатить штраф, либо постоять на обочине в течение определенного времени.

«Успокоительная пауза — очень даже разумное решение, - сообщил 28-летний Рауно, который вместо штрафа предпочел провести определенное количество времени на обочине.

«Я выбрал этот вариант, потому что мне эта затея показалось классной. Виноват, превысил скорость. Решил влиться в поток», - раскаивается он.

Спешившая к зубному вместе с ребенком дама, которая также предпочла немного отдохнуть, а не платить штраф, заявила, что в любом случае уже опоздала. «Если бы я выбрала штраф, то пришлось бы просидеть в полицейской машине 15 минут. И все равно бы не успела», - сообщила она.

По ее мнению, она ехала с включенным круиз-контролем и не превышала скорость. «Сама не знаю, как так произошло! Теперь придется подождать 45 минут», - подытожила она.

Советник Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс сообщил, что прибегнуть к столь необычному методу наказания нарушителей побудил тот факт, что в последние годы число пострадавших и погибших на дорогах страны не сокращалось.

Водители, превысившие максимально допустимую скорость не более чем 20 км/ч, должны будут прервать свой путь на 45 минут, а тем, кто превысил скорость на 21-40 км/ч, придется подумать о своем поведении в течение часа.