Снимаете квартиру - застрахуйте личные вещи и собственную ответственность!

Руководитель отдела страхования жилья ERGO Анника Мялло объяснила, что съемное жилье может застраховать только собственник. Если наниматель хочет застраховать свои личные вещи, будь то велосипед, мебель или ноутбук, то он должен это сделать сам.
Свои личные вещи можно застраховать как домашнее имущество, то есть в этом случае застраховано все, что принадлежит человеку. Это распространяется и на ситуацию, когда он находится вне дома и вещи у него с собой. «Например, отправляясь в поездку, вы не должны делать отдельную страховку багажа - в пределах Европейского Союза имущество будет застраховано», - сказала Мялло. Страхование имущества полезно и, например, когда из-за потопа в соседней квартире пострадает мебель нанимателя. Страхование жилья собственника квартиры не покрывает стоимости испорченных вещей квартиросъемщика.
«В то же время для собственной защиты мы всегда советуем заключить также договор о страховании ответственности, так как он покрывает ущерб, нанесенный третьим сторонам», - сказала эксперт по страхованию. Например, был случай, когда дети нанимателя не закрыли воду в ванной, а занавеска для ванны препятствовала оттоку воды. В результате была затоплена квартира соседей снизу. Также был случай, когда наниматель выбросил уголь от кальяна в мусорное ведро на кухне. Мусорное ведро загорелось, и воспламенились водопроводные трубы. Хотя пожар был тут же потушен водой из поврежденных труб, квартира соседей снизу была затоплена.
Также, по словам Мялло, помимо страхования своего имущества и ответственности можно узнать у собственника, заключен ли вообще на квартиру договор о страховании жилья. Страхование жилья защищает как собственника квартиры, так и нанимателя от неприятных неожиданностей. Например, если сломается отопительная система или прорвет трубу – в этом случае ликвидацией ущерба, поиском временного жилья для нанимателя и покрытием расходов будет заниматься страховая фирма.