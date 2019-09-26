Снимаете квартиру - застрахуйте личные вещи и собственную ответственность!

Свои личные вещи можно застраховать как домашнее имущество, то есть в этом случае застраховано все, что принадлежит человеку. Это распространяется и на ситуацию, когда он находится вне дома и вещи у него с собой. «Например, отправляясь в поездку, вы не должны делать отдельную страховку багажа - в пределах Европейского Союза имущество будет застраховано», - сказала Мялло. Страхование имущества полезно и, например, когда из-за потопа в соседней квартире пострадает мебель нанимателя. Страхование жилья собственника квартиры не покрывает стоимости испорченных вещей квартиросъемщика.

«В то же время для собственной защиты мы всегда советуем заключить также договор о страховании ответственности, так как он покрывает ущерб, нанесенный третьим сторонам», - сказала эксперт по страхованию. Например, был случай, когда дети нанимателя не закрыли воду в ванной, а занавеска для ванны препятствовала оттоку воды. В результате была затоплена квартира соседей снизу. Также был случай, когда наниматель выбросил уголь от кальяна в мусорное ведро на кухне. Мусорное ведро загорелось, и воспламенились водопроводные трубы. Хотя пожар был тут же потушен водой из поврежденных труб, квартира соседей снизу была затоплена.