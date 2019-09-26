Великий баскетболист Мартин Мюйрсепп закончил свою карьеру фееричным шоу-матчем

Мартин Мюйрсепп значит для эстонского баскетбола не меньше, а гораздо больше, чем, скажем Март Поом или Рагнар Клаван для эстонского футбола. Конечно, в истории баскетбола нашей страны были и именитые баскетболситы, выигрывшие со сборной СССР золото чемпионатов мира, Европы и Олимпиад - Тийт Сокк, Йоанн Лысов, Хейно Энден. А в новой истории Эстонии есть и остается одна недосягаемая величина - Мартин Мюйрсепп или просто "Мюрка", как называют его любители баскетбола.

Слава Мартина в нашей стране была такая, что его считали кем-то вроде баскетбольного бога, который в одиночку сможет вывести эстонский баскетбол в финал хотя бы ЧЕ. К сожалению карьера Мюйрсеппа в сборной запомнилась разве что 14-м местом на Евробаскете 2001 года и 41 очком, рекорд Эстонии, в матче отбора на ЧМ-1998 против команды Исландии.

Мюйрсепп успел поиграть и в юношеской сборной СССР под руководством Станислава Еремина, который сегодня был одним из тренеров Мюрки в составе команды его друзей. Тренерский квартет команды Мюйрсеппа составили также и Душан Ивкович, у которого Мюйрсепп играл в ЦСКА, Вальдемарас Хомичюс, тренировавший УНИКС и "Урал-Грейт", а также эстонский специалист, харизматичный Андрес Сыбер.

Какая она была, карьера Мюйрсеппа и почему сегодня так много желающих пришло в последний раз посмотреть на игру нашего великого баскетболиста? Мюйрсепп уже в 19 лет пополнил ряду "Маккаби" из Хайфы, одного из ведущего клубов Европы в начале 90-х. Далее последовал вполне логичный поворот - в 1996 году Мюрка выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Драфт 1996 года привел в НБА Аллена Айверсона, Коби Брайанта, Виталия Потапенко, Предрага Стояковича, Жидрунаса Илгаускаса. Под 25-м номером был выбран "Ютой Джаз" и Мюйрсепп. Правда с великими Стоктоном и Мэлоуном Мартин не сыграл - после драфта его обменяли сразу в "Майами", за ктоорые Мюйрсепп провел 10 матчей в сезоне 1996-97. Далее последовал обмен в "Даллас", где Мюйрсепп провел два сезона, сделав первый и единственный дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов.

После "Далласа" Мюйрсепп вернулся в Европу, в сильнейший чемпионат на континенте того времени - Суперлигу Греции, выступая за "Арис" и "АЕК", с которым выиграл Кубок Сапорты и дважды Кубок Греции. После Греции последовал российский этап, где качества Мюйрсепа, как человека, так и спортсмена, проявились в полной и наилучшей мере. В России Мюйрсепп стал чемпионом страны и обладателем Кубка России с ЦСКА, тащил на себе "Урал-Грейт", а с УНИКСОМ выиграл Кубок Вызова ФИБА и стал самым ценным игроком финала этого еврокубка.

Заканчивал карьеру Мюйрсепп в Эстонии, поиграв во всех главных командах конца прошлого десятилетия, "Роке" и "Калев/Крамо". Под занавес карьеры Мюрка помог Андресу Сыберу завоевать вместе с "Тарвасом" серебро чемпионата страны, после чего перешел на тренерскую работу в "Калев/Крамо", совмещая ее на определенном этапе с работой в сборной Белоруссии.

Прощальный матч Мюйрсепа собрал на паркете звездный состав: Игорь Куделин - мастер трехочковых бросков середины-конца 90-х в составе ЦСКА, Валентин Кубраков, литовский топ-баскетболист Саулюс Штомбергас, Алексей Саврасенко, первый финн в НБА Ханно Мёттёля, Димос Дикудис, Тийт Сокк, Айвар Куусмаа... Противостояли "мюйрсеповцам" звезды баскетбола Эстонии, собранные под знаменами первого клуба Мюйрсепа, таллиннского "Калева".

Игра была неспешной, но соперники показывали на что способны: быстрых стремительных атак, естественно, не удалось увидеть, но бросков со средней и дальней дистанции зрители увидели вполне достаточно. Команда Мюйрсепа казалась повыше классом, чем сборная эстонских звезд, которым недоставало стабильности бросков. Итоговый счет первой половины матча 48:41 в пользу команды Мюйрсепа выглядел вполне закономерным.

В начале четвертой четверти "Калев" попытался бросится в погоню за командой Мюйрсепа, но только раззадорили команду виновника торжества. Штомбергас, Саврасенко сотоварищи быстро прибрали инициативу к рукам, закидав кольцо "Калева" трешками, доведя преимущество местами до 23 очков: на точные "трехи" Рауно Пехка отвечали сразу несколько мюйрсепасцев.