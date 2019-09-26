Суровое лицо бюджета: Пярнуский аэропорт лишился 17 млн евро, урезаны средства на шоссе Таллинн-Тарту и горхолл

Член реформистской фракции Айвар Сыэрд сказал, что если сравнить обещания, данные весной во время составления бюджетной стратегии, с сегодняшним проектом бюджета, то видно, что особенно пострадали планы инвестиций в сфере управления Министерства экономики.

К примеру, на строительство таллиннской окружной дороги вместо 16 млн евро выделено только 6 млн. Предусмотренные на строительство шоссе Таллинн-Пярну 24 млн евро вообще пропали из рассмотрения. Также в бюджете больше нет обещанных Пярнускому аэропорту 17 млн евро. Отказалось правительство и от выделения средств Таллиннскому горхоллу. Поддержка региональных предприятий уменьшилась наполовину. Из 18 млн евро на программу арендного жилья осталось всего 3 млн.

"Этим госфинансирование не спасти", - подчеркнул Сыэрд, добавив, что из-за нынешних решений возникнет большее давление в бюджетах последующих лет.

Министр экономики Таави Аас возразил, что на объекты инфраструктуры, строительство которых занимает несколько лет, нельзя смотреть в разрезе бюджета одного года. Например, будет продолжено строительство шоссе Таллинн-Тарту на отрезке до Мяо, но в следующем году лишь на 15,8 млн евро, тогда как общий объем трехлетнего проекта составляет почти 100 млн евро.