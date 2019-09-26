Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского

Зеленский хвалит Трампа

В разговоре с Трампом Владимир Зеленский с очень большой похвалой отозвался об американском президенте, отметив, что, формируя свою команду, учитывал опыт Дональда Трампа. "Мы пытаемся усердно работать, потому что хотим осушить болото в нашей стране. Мы привели много-много новых людей. Не старых политиков, не типичных, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства. Вы большой учитель для нас в этом", - сказал Зеленский, обращаясь к Трампу.

Трамп критикует Меркель

В ответ Дональд Трамп поблагодарил за сказанное и подчеркнул, что США очень много делают для Украины, причем, как он подчеркнул, гораздо больше, чем Европа. "Я вам скажу, что мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше. Германия почти ничего для вас не делает. Они только болтают, и, я думаю, вам нужно им об этом сказать. Когда я говорил с Ангелой Меркель (Angela Merkel), то она говорит про Украину, но ничего дня нее не делает. Многие европейские страны поступают так же. Но США очень, очень хорошо относятся к Украине. И я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят и нехорошие вещи, но Соединенные Штаты очень-очень хорошо относятся к Украине".

Зеленский полностью соглашается с собеседником: "Да, вы абсолютно правы, даже не на 100, а на 1000 процентов. И могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не обеспечивают исполнение санкций. Не работают для Украины так, как им следовало бы. Выходит так, что хотя по логике Европейский Союз и должен быть нашим самым большим партнером, технически США для нас куда больший партнер, чем Евросоюз, и я благодарен вам за это, потому что США делают очень много для Украины. Особенно когда речь идет о санкциях против Российской Федерации. Я также хотел бы поблагодарить вас за большую поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество и дальнейшие шаги. Мы почти готовы закупать у США больше "Джавелинов" для нужд обороны".

Энергетическая независимость от России

Заручившись у Зеленского согласием на встречу с Джулиани и проведение расследования в отношении Хантера Байдена, Дональд Трамп обещает, что экономика Украины скоро пойдет на поправку. "Я прогнозирую, что ваша экономика будет улучшаться и улучшаться. У вас есть много активов, это отличная страна. У меня много друзей на Украине, это прекрасные люди", - говорит американский президент.