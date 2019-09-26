"Пари Сен-Жермен" прервал свою блестящую серию, россиянин Головин стал одним из лучших в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» уступил «Реймсу» (0:2) в домашнем матче 7-го тура Лиги 1.

До этого «Пари Сен-Жермен» выиграл пять матчей подряд с общим счетом 11:0.

Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.

«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место.