"Пари Сен-Жермен" прервал свою блестящую серию, россиянин Головин стал одним из лучших в Лиге 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен в символическую сборную прошедего тура чемпионата Франции, сообщает Championat.com.
«Пари Сен-Жермен» уступил «Реймсу» (0:2) в домашнем матче 7-го тура Лиги 1.
До этого «Пари Сен-Жермен» выиграл пять матчей подряд с общим счетом 11:0.
Первый гол был забит на 29-й минуте. Его автором стал гамбийский полузащитник гостей Ассан Камара. Результативную передачу в актив записал зимбабвиец Маршал Манетси. Точку в матче уже в компенсированное арбитром время поставил форвард «Реймса» Булайе Диа.
«Пари Сен-Жермен» сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. Столько же набрал «Анже». Однако команда Томаса Тухеля находится выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. У «Реймса» 11 очков, и команда поднялась на 8-е место.
Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в неё попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Россиянин в матче с «Ниццей» отметился дублем и голевой передачей. Он получил оценку 9 и стал лучшим игроком этого тура по версии издания. «Монако» с 6 очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.