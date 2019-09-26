Экс-премьер Великобритании: Эстония скоро столкнет нас с трона

Что касается Брекзита и избрания Дональда Трампа прехидентом США, главными причинами и того и другого Кэмерон считает неконтролируемую иммиграцию, хлынувшую в ЕС и Соединенные штаты.

"Когда мы были членами Европейского Союза, мы с энтузиазмом относились к сотрудничеству между государствами-членами и единому рынку, но мы никогда не интересовались политическим союзом, и нам не нравился Европейский парламент, нам не нравился европейский флаг - у нас есть свой парламент, который на протяжении сотен лет хорошо делал свою работу, и мы гордимся своим собственным флагом", - сказал Кэмерон вчера вечером на бизнес-форуме в норвежской столице.

Что касается кампании вокруг Брекзита, по его оценке, главными тут были не столько технические аргументы о едином рынке, рабочих местах и ​​предпринимательстве, сколько эмоциональный аргумент о необходимости контролировать иммиграцию.

"У меня есть много возражений против этой кампании, но необходимо честно признать, что иммиграция является проблемой номер один или два в каждой стране Европейского Союза. И люди чувствуют, что политики не сделали достаточно, чтобы признать это", - сказал британский экс-премьер.

"Я думаю, что тема иммиграции оказала большое влияние на результаты голосования за Брекзит, равно как и на избрание Дональда Трампа президентом. Если мы посмотрим на ситуацию в Соединенных Штатах, то, на мой взгляд, нет никакого сомнения в том, что иммиграция была одним из основных факторов, влияющих на выборы Трампа".

По словам бывшего премьер-министра, в период с 2010 по 2014 год в Великобритании было создано больше рабочих мест, чем в остальных странах Евросоюза вместе взятых. Поэтому неудивительно, что иммиграция поднялась до потолка, и Британия создала для самой себя проблему: в рамках свободного передвижения рабочей силы перемещение людей внутри Европейского Союза началось без какого-либо контроля.

Скачки с участием пяти лошадей

Касаясь основной проблемы нынешней политики Великобритании, Кэмерон отметил, что у правительства нет большинства в парламенте.

"В настоящее время в Великобритании идут соревнования по скачкам с участием пяти лошадей лошадях: выход из ЕС с договором, выход из ЕС без договора, проведение новых всеобщих выборов, проведение нового референдума или невыход из ЕС", - сказал Кэмерон.

По его словам, каждое утро можно просыпаться и по-разному предсказать, какой из вариантов наиболее вероятен. "Я по-прежнему считаю, что наиболее вероятно, что Великобритания выйдет из ЕС с договором. Это было бы самым разумным решением" - добавил Кэмерон.

Эстония выходит на лидерские позиции

Выступая на престижном форуме, Кэмерон упомянул и Эстонию в связи с темой дигитального развития.

"Целью политики является попытка обеспечить, чтобы экономика страны имела больше шансов на успех в будущем. Дать своим людям шанс получить хорошее образование и хорошую работу. В настоящее время в мире наблюдается огромный технологический прогресс - Amazon переворачивает с ног на голову книжный рынок, Uber - рынок таксоизвоза, Fintech - все банковское дело", - перечислил бывший премьер-министр.

По его словам, технологическое развитие происходит все быстрее и быстрее, и у стран есть выбор: быть в числе лидеров или следовать за другими.