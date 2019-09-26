Сегодня торжественно откроются Петербургские встречи в Таллинне

26 сентября в 19.00 «Петербургские встречи» откроются большим гала-концертом «Тайны Петербургских мелодий» на сцене концертного зала Alexela. Руководитель Таллиннского департамента культуры Айни Хярм отметила, что Петербург приготовил для таллиннских зрителей выступления российских певцов, музыкантов и танцовщиков высочайшего уровня. «Публику ждет полный впечатлений вечер – выступят как молодые таланты Санкт-Петербурга, так и настоящие живые легенды. Помимо музыкантов, выступит также несравненный танцевальный ансамбль «Жемчужина»», - добавила Хярм.

В программе – хорошо знакомые российской и эстонской публике произведения петербургских композиторов Василия Соловьева-Седого, Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Валерия Гаврилина, Исаака Шварца и Игоря Корнелюка. Музыкальные композиции в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера Андрея Медведева исполнят молодые петербургские солисты Петр Захаров, Агата Вавилова, Георгий Новицкий, Эдуард Хиль-младший.

Зрители услышат джазовые мелодии, без которых невозможно представить сегодня музыкальный Петербург, в исполнении легенды петербургского джаза – народного артиста России Давида Голощёкина и его ансамбля. Вместе с маэстро выступят солистка Юлия Касьян, молодые музыканты Максим Медведев и Полина Ильина. Свое мастерство продемонстрирует талантливый пианист Станислав Чигадаев.

Концерт проведут заслуженная артистка России Ирина Смолина и артист Эдуард Томан.