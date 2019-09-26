Спасатель: заброшенные строения в Ида-Вирумаа - не ерунда, они опасны!

Ида-Вирумаа считается уездом с большим потенциалом развития промышленности и рынка рабочей силы. С другой стороны, здесь не обходится и без высокого процента безработицы и социальных и экономических проблем. Эта ситуация, в свою очередь, неизбежно сопровождается снижением уровня прироста населения. По данным Департамента статистики, в период с 2015 по 2019 год количество жителей Северо-Востока уменьшилось на 8701 человека, и нет основания полагать, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему.

В связи с уменьшением количества жителей, заброшенными становятся и жилые дома, и подсобные строения - гаражи, сараи и прочее. Свой невеселый вклад в то, что люди не могут должным образом заботиться о собственном имуществе, вносят и проблемы социального характера. По данным Восточного спасательного центра в Ида-Вирумаа более 400 заброшенных объектов. Многие из этих заброшенных строений вследствие действий людей превратились в неофициальные свалки мусора.

Вид на заброшенные здания и находящийся в подвале одного из них склад мусора. ФОТО: Восточный спасательный центр

Заброшенные дома и гаражи стали для молодых людей любимыми местами проведения досуга – детям нравится лазать по развалинам, разбивать окна, ломать стены и поджигать находящийся внутри мусор из хулиганских намерений или же с целью заснять на видео, как разгорается пожар и как происходит его тушение спасателями.

Помимо того, что заброшенные строения не красят общий вид города, они представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также могут повредить окружающие здания.

В период с 1 января 2019 до 27 августа 2019 в заброшенных зданиях произошло более пятидесяти пожаров, причиной которых стал поджог. Самые распространенные сценарии: собственник здания или строения бросил его, не выполнив предписанных требований по безопасности и не закрыв доступ в здание. Люди свозят сюда мусор в довольно приличных количествах, поскольку его утилизация законным путем затратна. Молодежь, которая проводит время в таких зданиях, поджигает находящийся там мусор и скрывается с места происшествия.

Многим может показаться, что эти заброшенные здания – никому не нужная ерунда, и пожары, которые там происходят, не представляют опасности. На самом деле, представляют. К примеру, возникший в заброшенном строении пожар может перекинуться на близлежащие жилые дома, автомобили или же поджечь сухостой.

Говоря о реальных происшествиях, можно вспомнить случай этого года, когда неизвестные подожгли заброшенные гаражи, и огонь перекинулся на те боксы, которые использовались по назначению. В результате этого пожара два автомобиля получили повреждения.

Последствия пожара, распространившегося от пустующих гаражных боксов на использующиеся. ФОТО: Восточный спасательный центр

В Ида-Вирумаа не редки случаи, когда люди, ведущие асоциальный образ жизни, выбирают заброшенные здания своим местом жительства. В таком случае, поджог может унести и человеческую жизнь. Кроме того, пожары ослабляют конструкцию здания, что превращает строение в обвалоопасный объект. И тогда оно становится опасным для той же молодежи, которая играет там или проводит свое свободное время.