Спасатель: заброшенные строения в Ида-Вирумаа - не ерунда, они опасны!

В связи с уменьшением численности насееления пустеют жилые дома и в запустении находятся гаражи и сараи. Свой невеселый вклад в то, что люди не могут должным образом заботиться о собственном имуществе, вносят и проблемы социального характера, пишет главный инспектор бюро надзора за пожаробезопасностью Восточного спасательного центра Олег Морозов.
Ида-Вирумаа считается уездом с большим потенциалом развития промышленности и рынка рабочей силы. С другой стороны, здесь не обходится и без высокого процента безработицы и социальных и экономических проблем. Эта ситуация, в свою очередь, неизбежно сопровождается снижением уровня прироста населения. По данным Департамента статистики, в период с 2015 по 2019 год количество жителей Северо-Востока уменьшилось на 8701 человека, и нет основания полагать, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему.
В связи с уменьшением количества жителей, заброшенными становятся и жилые дома, и подсобные строения - гаражи, сараи и прочее. Свой невеселый вклад в то, что люди не могут должным образом заботиться о собственном имуществе, вносят и проблемы социального характера. По данным Восточного спасательного центра в Ида-Вирумаа более 400 заброшенных объектов. Многие из этих заброшенных строений вследствие действий людей превратились в неофициальные свалки мусора.
Заброшенные дома и гаражи стали для молодых людей любимыми местами проведения досуга – детям нравится лазать по развалинам, разбивать окна, ломать стены и поджигать находящийся внутри мусор из хулиганских намерений или же с целью заснять на видео, как разгорается пожар и как происходит его тушение спасателями.
Помимо того, что заброшенные строения не красят общий вид города, они представляют опасность для жизни и здоровья людей, а также могут повредить окружающие здания.
В период с 1 января 2019 до 27 августа 2019 в заброшенных зданиях произошло более пятидесяти пожаров, причиной которых стал поджог. Самые распространенные сценарии: собственник здания или строения бросил его, не выполнив предписанных требований по безопасности и не закрыв доступ в здание. Люди свозят сюда мусор в довольно приличных количествах, поскольку его утилизация законным путем затратна. Молодежь, которая проводит время в таких зданиях, поджигает находящийся там мусор и скрывается с места происшествия.
Многим может показаться, что эти заброшенные здания – никому не нужная ерунда, и пожары, которые там происходят, не представляют опасности. На самом деле, представляют. К примеру, возникший в заброшенном строении пожар может перекинуться на близлежащие жилые дома, автомобили или же поджечь сухостой.
Говоря о реальных происшествиях, можно вспомнить случай этого года, когда неизвестные подожгли заброшенные гаражи, и огонь перекинулся на те боксы, которые использовались по назначению. В результате этого пожара два автомобиля получили повреждения.
В Ида-Вирумаа не редки случаи, когда люди, ведущие асоциальный образ жизни, выбирают заброшенные здания своим местом жительства. В таком случае, поджог может унести и человеческую жизнь. Кроме того, пожары ослабляют конструкцию здания, что превращает строение в обвалоопасный объект. И тогда оно становится опасным для той же молодежи, которая играет там или проводит свое свободное время.
В конце концов, для полиции и спасателей такие искусственно созданные пожары выливаются в серьезные ресурсные затраты, тогда как в то же самое время может возникнуть ситуация, при которой в опасности находится человеческая жизнь, и быстрая помощь была бы более чем необходима в другом месте.
Что же должно было бы сделать для разрешения ситуации? Эти проблемы нужно решать комплексно, поскольку они касаются местного самоуправления, Спасательного департамента, Инспекции окружающей среды, самих владельцев зданий и живущих рядом людей.
Задача местного самоуправления – организовать возможности сбора отходов и найти механизмы, позволяющие воздействовать на собственников заброшенных зданий для отчуждения неухоженного имущества и его сноса, если собственник не выполняет предписанное. К сожалению, мягкие меры не действуют и не предупреждают происшествия. В отношении неиспользуемых зданий необходимо применять более жесткие механизмы регулирования ситуации.
Как хороший пример можем упомянуть город Силламяэ. В 2015 году, в августе, в Силламяэ произошла серия пожаров на улице Сытке, горели заброшенные здания. Причина пожаров – поджоги. Самоуправление отреагировало быстро и снесло все представляющие опасность дома. Благодаря этому проблема разрешилась, и пожары в заброшенных зданиях в городе больше неактуальны.
У собственников неиспользуемых строений есть обязанность обеспечить невозможность проникновения внутрь: все окна-двери, входы в подвалы должны быть заколочены. Это же требование касается и автомобилей, и иного неиспользуемого имущества.
У Спасательного департамента есть полномочия для предписаний, связанных с вышеописанной ситуацией. В ответственности Инспекции по окружающей среде – защита окружающей среды, это в большей степени связано с вывозом мусора в непредусмотренные для этого места.
Также важно, чтобы и жители вели себя ответственно: вывозили мусор только на официальную свалку и сообщали о несанкционированных свалках в заброшенных строениях.
Действуя ответственно и сообща, мы вместе сможем сделать нашу жизнь безопасной.