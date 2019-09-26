Жить по-королевски: квартира в Пярну в доме XVII века ждет любителя старины и комфорта

В двухэтажной квартире площадью 164,9 квадратных метров сохранен дух старины, и для реновации использованы натуральные и долговечные материалы.

Особенно привлекательно выглядят подлинные потолочные балки. Сохранился в доме и старинный кожуховый дымоход, который придает помещениям дух средневековья. При этом в квартире есть все необходимые современные удобства. Квартира продается со всей мебелью и дизайнерскими деталями интерьера.