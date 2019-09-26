Чт, 26.09.2019
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  • Жить по-королевски: квартира в Пярну в доме XVII века ждет любителя старины и комфорта

Жить по-королевски: квартира в Пярну в доме XVII века ждет любителя старины и комфорта

ФОТО: City24

Дом, в котором продается эта квартира, построен, страшно представить, в 1694 году, сообщает Postimees.

В двухэтажной квартире площадью 164,9 квадратных метров сохранен дух старины, и для реновации использованы натуральные и долговечные материалы. 

ФОТО: City24

Особенно привлекательно выглядят подлинные потолочные балки. Сохранился в доме и старинный кожуховый дымоход, который придает помещениям дух средневековья. При этом в квартире есть все необходимые современные удобства. Квартира продается со всей мебелью и дизайнерскими деталями интерьера. 

ФОТО: City24

Много очень красивых фотографий можно посмотреть на странице портала недвижимости City24

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