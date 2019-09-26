Пыхья-Таллинн: радости и гадости глазами местных жителей

А в остальном… Будем надеяться, что таки приведут в порядок знаменитый наркомовский пустырь с редчайшими – как внезапно выяснилось – видами насекомых, обяжут нерадивые КТ торчащих на самых заметных углах обшарпанных зданий хоть чем-то замазать дыры и прорехи, разгребут зоны имени сталкера – все это вопрос времени. И да, люди просят вернуть на Штромку хотя бы Луковую ярмарку. А скамеек уже достаточно, спасибо.

Комментирует старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд:

"В последние годы на Штромке многое было приведено в порядок, но впечатление портит устаревшее как физически, так и морально пляжное здание. На днях мы обсуждали его судьбу с мэром Михаилом Кылвартом. Помещения настолько неудобные и амортизированные, что предприниматели не хотят брать их в аренду, чтобы открыть там достойное кафе или ресторан. Сейчас на уровне города и района есть желание построить новое здание или перестроить имеющееся – силами города или при помощи частных инвесторов. Однако строительная бюрократия существенно удлиняет сроки: на перестройку требуется одобрение архитектора, который здание построил. Пока что его нет. Для строительства нового нужна новая детальная планировка, к тому же современные законы не позволяют строить так близко к морю. Я считаю, что ключ к улучшению качества услуг на Штромке кроется именно в реконструкции и расширении пляжного здания, и продолжу делать все, чтобы сложности разрешились.

По результатам проведенного в Пыхья-Таллинне и Хааберсти опроса управы двух районов обратились в Таллиннский транспортный департамент с предложением открыть автобусную линию, которая связала бы два района. К сожалению, департамент счел это преждевременным. У нас свое мнение на этот счет, и мы постараемся заручиться данными, которые убедят специалистов ТТД в том, что такая линия нужна. При этом мы должны способствовать появлению в Пыхья-Таллинне новых рабочих мест, чтобы люди могли работать рядом с домом.

Несколько лет назад управа довольно резко сократила расходы на проведение культурных мероприятий, увеличив за счет этого финансирование сферы благоустройства. Но не хлебом единым жив человек, нужна и духовная пища. Поэтому в будущем году управа постарается предложить жителям Пыхья-Таллинна больше мероприятий, увеличив бюджет культурного сектора на 20%. Недавно у нас прошел фестиваль КоплиФест, сразу на нескольких площадках – во дворе Морской академии, на территории фабрики «Пыхьяла», в Профессорской деревне, в Коплиском народном доме и т.д. В организации фестиваля приняли участие как представители местной общины, так и частного сектора".