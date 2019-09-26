Маарья Вайно: климатическая война детей

Вместо того, чтобы призывать детей прогуливать школу и протестовать против изменения климата, им надо изучить законы физики, приобрести компьютерные навыки и научиться пользоваться своей фантазией – тогда есть надежда прийти к решениям, сберегающим окружающую среду, пишет колумнист Postimees Маарья Вайно.
Я осмеливаюсь считать себя любительницей природы, которой близки экологические темы и которая серьезно относится к проблемам, возникшим в мире в связи с окружающей средой. Поэтому я все больше беспокоюсь из-за того, что тема экологии и климата все больше начинает напоминать странное шоу или карнавал.
Шведский подросток Грета Тунберг поначалу могла казаться побуждающей к размышлениям, но вскоре из-за нее вся тема окружающей среды грозит превратиться в фарс. Почему-то вспоминается легенда о 13-летнем французском мальчике-пастушке Этьене, который в 1212 году объявил себя новым Моисеем и пообещал последовавшим за ним несколько десяткам тысяч детей и подростков провести их в Землю обетованную. Исторически это событие известно как Крестовый поход детей (хотя в нем участвовали не только дети) и закончился этот поход тем, что большая часть участников вероятно была продана в рабство в чужеземные страны.
Почему мне вспомнилась эта история? Потому что нынешняя «пятница будущего» похожа на своего рода Крестовый поход детей.
Использование несовершеннолетних детей в военной или политической борьбе, по-моему, аморально, и нынешняя так называемая климатическая война не отличается в этом от других войн.
Все началось с призыва, чтобы дети не ходили в школу, а собирались протестовать и требовать перемен. Как Этьен и его последователи надеялись, что своей чистосердечностью достигнут больше, чем взрослые, так и на этот раз ставка делается на глаза невинных детей, которые говорят: не уничтожайте мое будущее!
Использование несовершеннолетних детей в военной или политической борьбе, по-моему, аморально, и нынешняя так называемая климатическая война не отличается в этом от других войн. Кроме того, я боюсь, что и этим детям угрожает продажа в рабство в переносном смысле, поскольку довольно ясно, что весь климатический бунт оркестрован и не происходит спонтанно. Если в свое время крестовый поход был инспирирован церковью, то о том, чьи и какие интересы преследуют те, кто участвуют в нынешнем Крестовом походе детей, остается только догадываться.
Так или иначе складывается впечатление, что, призывая детей протестовать, мы не только не даем им будущее, а отнимаем его у них. Уже появились сообщения о том, кампании о скором пришествии апокалипсиса вызывают у детей тревожные расстройства, усугубляют депрессию и уныние. Вспомним несчастную девочку, чьи слова о том, что человечество бессмысленно и должно вымереть, СМИ с удовольствием усилили. Разве это нормальная позиция? Разве то, что молодые люди все больше думают о самоубийстве, не хотят создавать семью, не верят в возможность счастья и вообще во что бы то ни было, как-то способствует замедлению процесса климатических изменений?
Мне кажется, скорее, наоборот: люди, которым нечего терять, становятся безразличными. Если тебе внушают, что никакого завтра нет, ты и будешь жить так, что завтра нет. И ждать в такой ситуации ответственного поведения, направленного на долгое будущее, кажется очевидной логической ошибкой. Скорее, на горизонте маячит анархия и контролируемый или бесконтрольный хаос. И усугубляющийся экстремизм, который, по сути, душит любое обсуждение темы климата и окружающей среды.
Если темы, связанные с изменением климата, порождают догму, о которой нельзя даже рассуждать, это быстро заведет дело в болото. Т.е. выйдет как с любой идеологической диктатурой: есть одна единственно верная точка зрения, а люди с несколько другой точкой зрения – враги, которых необходимо подавить или выдавить в сторону. Как пытались отстранить кулаков и другие «классы угнетателей», определенные национальные группы и т.д.
На этот раз виновным кажется все человечество, о необходимости вымирания которого на планете там-сям говорят вполне серьезно. Да, я сейчас имею в виду радикальные точки зрения. Но этому радикализму придают силы. И кто осмелится сказать, что не надо преувеличивать, автоматически становится «врагом».
Разумеется, и ко мне кто-то прикрепит ярлык природоненавистницы, отрицающей научные аргументы о климатических изменениях. Хотя я этого не утверждала и так не считаю. Но это, очевидно, учитываться не будет.
Поэтому я продолжу и даже зайду так далеко, что осмелюсь утверждать: человек как вид – нечто такое доселе невиданное и особенное, что его все-таки следует беречь так же, как любое другое чудо природы. Созданная человеком культура и научные достижения – нечто такое, что неоценимо и делает особенной всю планету Земля.
Вместо того, чтобы задуматься, как минимизировать человечество, необходимо сделать упор на том, в чем человек во все времена был лучше всего: найти умные решения, чтобы выбраться из плохого положения. Но к инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Перемены для производителей должны быть мотивированы. И проще изменить технологии, чем человека.
Если в результате нынешнего Крестового похода детей надеются создать нового человека, как неоднократно пытались это сделать в прошлом, то можно уже сейчас предвидеть провал этого – как уже неоднократно бывало. Страстное желание превратить человека в кого-то, кто не ест иначе, чем предусмотрено, не заводит детей больше положенного и не отклоняется от других определенных догм, - точно такая же утопия, как решение сделать всех людей в мире одинаковыми, повернуть реки вспять и повлиять на температуру солнца крича на него.
Скорее, дети должны изучить в школе законы физики, приобрести компьютерные навыки и научиться пользоваться своей фантазией, тогда можно будет надеяться на развитие человечества и тем самым прийти к решениям, помогающим беречь окружающую среду. Тогда была бы и надежда на будущее, во имя которого стоит прикладывать усилия и менять что-то в своей жизни.
Если же весь пыл уйдет на провозглашение скорого конца света, то мы можем прийти к опасному миру без морали, в котором зарождается хаос. Может, займем какую-нибудь более конструктивную позицию, которая не отдаст всю тему окружающей среду во власть радикалов и не отпугнет тех, кто болел бы за это умом и сердцем, но не хочет участвовать в балагане?