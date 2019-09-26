Маарья Вайно: климатическая война детей

Если темы, связанные с изменением климата, порождают догму, о которой нельзя даже рассуждать, это быстро заведет дело в болото. Т.е. выйдет как с любой идеологической диктатурой: есть одна единственно верная точка зрения, а люди с несколько другой точкой зрения – враги, которых необходимо подавить или выдавить в сторону. Как пытались отстранить кулаков и другие «классы угнетателей», определенные национальные группы и т.д.

На этот раз виновным кажется все человечество, о необходимости вымирания которого на планете там-сям говорят вполне серьезно. Да, я сейчас имею в виду радикальные точки зрения. Но этому радикализму придают силы. И кто осмелится сказать, что не надо преувеличивать, автоматически становится «врагом».

Разумеется, и ко мне кто-то прикрепит ярлык природоненавистницы, отрицающей научные аргументы о климатических изменениях. Хотя я этого не утверждала и так не считаю. Но это, очевидно, учитываться не будет.

Поэтому я продолжу и даже зайду так далеко, что осмелюсь утверждать: человек как вид – нечто такое доселе невиданное и особенное, что его все-таки следует беречь так же, как любое другое чудо природы. Созданная человеком культура и научные достижения – нечто такое, что неоценимо и делает особенной всю планету Земля.

Вместо того, чтобы задуматься, как минимизировать человечество, необходимо сделать упор на том, в чем человек во все времена был лучше всего: найти умные решения, чтобы выбраться из плохого положения. Но к инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Перемены для производителей должны быть мотивированы. И проще изменить технологии, чем человека.

Если в результате нынешнего Крестового похода детей надеются создать нового человека, как неоднократно пытались это сделать в прошлом, то можно уже сейчас предвидеть провал этого – как уже неоднократно бывало. Страстное желание превратить человека в кого-то, кто не ест иначе, чем предусмотрено, не заводит детей больше положенного и не отклоняется от других определенных догм, - точно такая же утопия, как решение сделать всех людей в мире одинаковыми, повернуть реки вспять и повлиять на температуру солнца крича на него.

Скорее, дети должны изучить в школе законы физики, приобрести компьютерные навыки и научиться пользоваться своей фантазией, тогда можно будет надеяться на развитие человечества и тем самым прийти к решениям, помогающим беречь окружающую среду. Тогда была бы и надежда на будущее, во имя которого стоит прикладывать усилия и менять что-то в своей жизни.