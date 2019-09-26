Жесткие обвинения из прошлого убивают успешный рыбный бизнес

Кроме того, нужно понимать, что Ветеринарный департамент выявил бактерию лишь задним числом, то есть через год. И хотя в этом году M.V.Wool был проверен и протестирован вдоль и поперек, департамент бактерии не нашел. Но полностью исключать этого нельзя, напротив, наличие бактерии весьма вероятно – такова позиция ветеринаров. Тем не менее, несмотря ни на что можно считать, что Ветеринарный департамент не будет ограничивать деятельность рыбной промышленности.

Калда заверил, что в случае если листерию найдут на заводе, будут использованы более жесткие меры. А это означает частичное или полное закрытие M.V.Wool.

«Мы не играем со здоровьем людей. В этом плане компромиссов мы не делаем», - пообещал Калда, добавив, что, например, в прошлом году по такой же причине было закрыто одно венгерское предприятие по производству продуктов питания.

Самое проверяемое продуктовое производство

И хотя подозрения в отношении фирмы чрезвычайно серьезные, имеющий большой опыт предприниматель Мати Ветевоол спокоен. Спокойствие ему дает знание того, что в его фирме все делали правильно. В доказательство этого утверждения он привел в пример тот факт, что, начиная с весны, на его заводе были взяты более 600 проб: результаты отвечают всем международным нормам и подтверждают, что эта рыба совершенно безопасна.

Ветевоол признал, что хотя тип бактерии, найденной в прошлом году на заводе, совпадает с тем, от которого умерли люди, из этого нельзя сделать прямой вывод, что его рыба опасна.

«Представьте себе, как много у нас других производителей, откуда это тоже могло прийти и которых не проверяли так много, как нас», - сказал предприниматель.

Он настаивает на том, что заражена была уже сырая рыба, которая пришола на его завод. Или ошибка была допущена при транспортировке товара, при хранении на складе или при последующей продаже. Несмотря на то, чем кончится дело, можно быть уверенным в том, что вред репутации фирмы уже причинен. Ветевоол пытался успокоить клиентов и партнеров, и говорил, что речь идет о самом проверенном предприятии в Эстонии, поэтому нет причин сомневаться в том, что оно заслуживает доверия.

«Ни один договор еще не расторгнут», - сказал Ветевоол вчера, но все же уточнил, что фирма сама сбавила обороты, прежде всего, в импорте продукции. «И хотя спрос есть, мы осторожны».

Кроме сокращения производства много сил ушло на написание отчетов, общение с государством и взятие проб.

Также фирма судится с Ветеринарным департаментом, где ее представляет присяжный адвокат Аллар Йыкс. Снизившиеся доходы и увеличившиеся расходы позволяют Ветевоолу говорить о своем бизнесе: «В этом году объемы прибыли абсолютно никакие».

Частичного или полного закрытия завода предприниматель не боится: «Пока не доказано ни одного нарушения закона, не найдено ни одной превышающей нормы пробы, на каком основании можно ограничить работу или закрыть наш завод? Это просто несправедливо. Я думаю, что несправедливость не может продолжаться бесконечно. Мы тихо и последовательно работаем дальше и, может быть, в один прекрасный день доживем до этого».