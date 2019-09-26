Жесткие обвинения из прошлого убивают успешный рыбный бизнес

Имеющей длинную историю эстонской семейной фирме - рыбопереработчику M.V.Wool - предъявлены новые подозрения, которые сводят к нулю экономические результаты и в итоге могут привести к частичному или полному закрытию производства, пишет Postimees.
Успешно работавшая фирма попала в жернова скандала весной, когда Ветеринарно-пищевой департамент Дании обвинил ее во вспышке листериоза трехлетней давности, которая довела до больницы семь человек и стала роковой для двоих. Руководитель M.V.Wool Мати Ветевоол отверг обвинения, объяснив, что его продукция отвечает требованиям и вероятнее всего бактерия попала в рыбу из-за безалаберности импортеров, поставщиков или кого-то другого. Эстонский Ветеринарный департамент тоже встал на защиту M.V.Wool.
Роковой тип бактерии 1247
Теперь, спустя полгода, на M.V.Wool обрушились новые обвинения. В прошлом году листериозом в Эстонии заболели 28 человек, семь из которых умерли. У шести заболевших и двух умерших был зарегистрирован конкретный тип бактерии листериоза – 1247. Бактерию того же типа нашли на заводе и в рыбной продукции M.V.Wool. То есть то, что произошло несколько лет назад в Дании, теперь пришло в Эстонию.
Листериоз
Бактерия Listeria monocytogenes – это инфекционное заболевание, которое представляет опасность, прежде всего, людям с иммунодефицитом, и проявляется температурой, менингитом, то есть воспалением мозга, или нарушениями в желудочно-кишечном тракте.
Причиной возникновения болезни является потребление зараженных продуктов питания животного происхождения, в том числе, недостаточно термически обработанных мясных продуктов, сырых овощей и фруктов, непастеризированного молока и произведенного из него сыра.
Инкубационный период болезни длится 3-70 дней, в среднем – три недели.
Источник: Департамент здоровья
И хотя Ветеринарный департамент знал о связи между смертями и зараженной рыбой, он не стал сообщать общественности об этом до того, как журналисты еженедельника Eesti Ekspress и передачи канала ETV «Очевидец» не проявили к этому интерес. По крайней мере, так утверждает заместитель генерального директора департамента Олев Калда. Можно ли и насколько уверенно утверждать, что за смертями стоит рыба с завода Ветевоола? Определенно лишь то, что специфический тип бактерии листериоза, который сводит людей в могилу, нашли и на заводах и в продукции M.V.Wool.
Калда объяснил, что его сотрудники контактировали со всеми эстонскими лабораториями, которые выявили бактерию листериоза. Исследовав большие объемы данных, выяснили, что хотят лестерию находили и в других местах, например, в растениях, данный тип бактерии был найден только на заводе и в продукции M.V.Wool. Это – весомый аргумент.
В то же время по-прежнему существует возможность, что убивающая бактерия попала к жертвам другими путями. Нельзя же исключать, что она пришла из-за границы или с какого-то непроверенного рыбного производства. Ветеринарный департамент же не может проверить каждый кусок, который съедают люди.
До того, пока никто не доказал, что человек купил в магазине именно рыбу от M.V.Wool, а после этого заболел и умер, нельзя уверенно говорить, что виновата семейная фирма Ветевоола. Это признал и Олев Калда.
Кроме того, нужно понимать, что Ветеринарный департамент выявил бактерию лишь задним числом, то есть через год. И хотя в этом году M.V.Wool был проверен и протестирован вдоль и поперек, департамент бактерии не нашел. Но полностью исключать этого нельзя, напротив, наличие бактерии весьма вероятно – такова позиция ветеринаров. Тем не менее, несмотря ни на что можно считать, что Ветеринарный департамент не будет ограничивать деятельность рыбной промышленности.
Калда заверил, что в случае если листерию найдут на заводе, будут использованы более жесткие меры. А это означает частичное или полное закрытие M.V.Wool.
«Мы не играем со здоровьем людей. В этом плане компромиссов мы не делаем», - пообещал Калда, добавив, что, например, в прошлом году по такой же причине было закрыто одно венгерское предприятие по производству продуктов питания.
Самое проверяемое продуктовое производство
И хотя подозрения в отношении фирмы чрезвычайно серьезные, имеющий большой опыт предприниматель Мати Ветевоол спокоен. Спокойствие ему дает знание того, что в его фирме все делали правильно. В доказательство этого утверждения он привел в пример тот факт, что, начиная с весны, на его заводе были взяты более 600 проб: результаты отвечают всем международным нормам и подтверждают, что эта рыба совершенно безопасна.
Ветевоол признал, что хотя тип бактерии, найденной в прошлом году на заводе, совпадает с тем, от которого умерли люди, из этого нельзя сделать прямой вывод, что его рыба опасна.
«Представьте себе, как много у нас других производителей, откуда это тоже могло прийти и которых не проверяли так много, как нас», - сказал предприниматель.
Он настаивает на том, что заражена была уже сырая рыба, которая пришола на его завод. Или ошибка была допущена при транспортировке товара, при хранении на складе или при последующей продаже. Несмотря на то, чем кончится дело, можно быть уверенным в том, что вред репутации фирмы уже причинен. Ветевоол пытался успокоить клиентов и партнеров, и говорил, что речь идет о самом проверенном предприятии в Эстонии, поэтому нет причин сомневаться в том, что оно заслуживает доверия.
«Ни один договор еще не расторгнут», - сказал Ветевоол вчера, но все же уточнил, что фирма сама сбавила обороты, прежде всего, в импорте продукции. «И хотя спрос есть, мы осторожны».
Кроме сокращения производства много сил ушло на написание отчетов, общение с государством и взятие проб.
Также фирма судится с Ветеринарным департаментом, где ее представляет присяжный адвокат Аллар Йыкс. Снизившиеся доходы и увеличившиеся расходы позволяют Ветевоолу говорить о своем бизнесе: «В этом году объемы прибыли абсолютно никакие».
Частичного или полного закрытия завода предприниматель не боится: «Пока не доказано ни одного нарушения закона, не найдено ни одной превышающей нормы пробы, на каком основании можно ограничить работу или закрыть наш завод? Это просто несправедливо. Я думаю, что несправедливость не может продолжаться бесконечно. Мы тихо и последовательно работаем дальше и, может быть, в один прекрасный день доживем до этого».
Высоко оцененная семейная фирма с большой историей
Семейная фирма M.V.Wool была основана в 1994 году и основной ее деятельностью является обработка и посредничество при продаже рыбной продукции.
- У предприятия имеются два цеха по обработке рыбы, один из которых находится в волости Харку, а второй – в Ляэне-Харьюской волости.
- Семейной фирмой руководит Мати Ветевоол, который в 2017 году получил премию за дело жизни в предпринимательском конкурсе.
- В прошлом году оборот рыбного производства составил 23,4 миллиона евро, а чистая прибыль достигла почти полумиллиона евро.
- В фирме работают почти 140 человек.
- Рыбная продукция M.V.Wool продается практически во всех крупных розничных сетях Эстонии.
- Крупнейшими рынками экспорта фирмы являются Латвия, Бельгия, Литва, Дания и Италия.