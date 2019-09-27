Фото и видео: продается дом за одно евро тринадцать центов

Дом находится примерно в 10 километрах от центра города и на таком же расстоянии от международного аэропорта Бирмингема. В здании три спальни с оригинальными чугунными каминами из 30-х годов и две гостиные.

Покупателям придется серьезно вложиться в ремонт дома, отмечает издание. Снаружи это обычное двухэтажное здание, стоящее в сплошном ряду домов, имеющих общие боковые стены. Дом в приличном состоянии и с живой изгородью, но внутренние помещения находятся в аварийном состоянии: внутри обваливается штукатурка, в каждой комнате груды развалин, а вся кровля дырявая. Также в ванной комнате сломан унитаз, а раковина свисает со стены.

По данным риелторской компании Zoopla, средняя стоимость домовладения в Бирмингеме составляет 205 114 фунтов стерлингов (230 000 евро).