Флагман Huawei оставил далеко позади все существующие смартфоны в рейтинге камер

Ресурс DxOMark, известный своим рейтингом камер в смартфонах, оценил флагманский Huawei Mate 30 Pro. Он стал новым лидером по качеству съемки среди мобильных устройств.
DxOMark оценил основную камеру Mate 30 Pro в 121 балл (предыдущий лидер рейтинга Samsung Galaxy Note 10+ 5G имеет 117 баллов). По части фотосъемки аппарат и вовсе получил рекордные 131 балл, пишет Ferra.
DxOMark
По словам экспертов, смартфон демонстрирует отличные результаты практически во всех категориях снимков, и особенно хорош в борьбе с цифровым шумом. Что важно, степень детализации при этом не теряется. Шум виден только при очень слабом освещении.
Тем не менее, Mate 30 Pro получил первое место по качеству ночной съемки (этот критерий DxOMark, кстати, ввел недавно).
DxOMark
В тесте селфи-камеры смартфон набрал 93 балла, и это, к сожалению, не самый высокий результат. Лидером остается фронтальная камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G.
Больше примеров фотографии, сделанных с помощью флагмана Huawei, можно посмотреть здесь.
Стоит отметить, что iPhone 11 Pro ресурс пока не протестировал.