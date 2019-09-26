Флагман Huawei оставил далеко позади все существующие смартфоны в рейтинге камер

По словам экспертов, смартфон демонстрирует отличные результаты практически во всех категориях снимков, и особенно хорош в борьбе с цифровым шумом. Что важно, степень детализации при этом не теряется. Шум виден только при очень слабом освещении.

Тем не менее, Mate 30 Pro получил первое место по качеству ночной съемки (этот критерий DxOMark, кстати, ввел недавно).

DxOMark