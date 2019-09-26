Строящийся в Тарту новый завод за полтора миллиона евро будет производить посылочные автоматы для американской сети Walmart

По словам руководителя Velma Mööbel Вельо Кийгемяги, после завершения строительства завода предприятие сосредоточит под одной крышей все свое производство, которое сейчас разбросано по трем разным местам в Пярну.

В данный момент предприятие обеспечивает работой около 70 человек.

Размещение всего производства в одном здании позволит, по словам Кийгемяги, повысить эффективность.

В новом заводском здании будут использоваться современные решения по энергосбережению.

Глава отдела коммерческого банкинга банка Соор Ханс Пайома сказал, что банк решил профинансировать строительство производственного здания Velma Mööbel, поскольку хотел помочь предприятию привести объемы производства в соответствуие с растущими мощностями. "Надеемся, что, поддерживая эстонские предприятия, мы делаем небольшой вклад в повышение конкурентоспособности эстонских компаний" - отметил Пайома.