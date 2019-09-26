Проблемы начались: сборная Норвегия в Катаре получила неприятный сюрприз

Норвежскую делегацию по прибытии в столицу Катара, Доху, где пройдет чемпионат по легкой атлетике, ожидал плохой сюрприз: гостиница норвежцев, как передает Postimees , оказалась непригодной для проживания.
Комнаты отеля были грязные, неприбранные, в номерах стояла страшная вонь.
"Когда я зашла в номер, то меня чуть не вырвало. Неужели я должна была здесь провести две недели? Знаю, что другие спортсмены отреагировали также" - сказала член норвежской команды Каролине Гровдаль. Для Гровдаль это уже шестой ЧМ, но, по ее словам, такой ужас она увидела впервые. Также и бегун на 400 метров Карстен Вархольм заявил, что условия в отеле ужасные и походят, скорее, на школьный лагерь.
По счастью, норвежцев в срочном порядке разместили в другом отеле, который оказался дороже запланированного. Организаторы ЧМ пообещали компенсировать сборной Норвегии незапланированные расходы.