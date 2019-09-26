Чт, 26.09.2019
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  • Проблемы начались: сборной Норвегии в Катаре преподнесли неприятный сюрприз

Проблемы начались: сборной Норвегии в Катаре преподнесли неприятный сюрприз

Карстен Вархольм

ФОТО: VEGARD WIVESTAD GRÃÜTT via www.imago-images.de / imago images/Bildbyran

Норвежскую делегацию по прибытии в столицу Катара, Доху, где пройдет чемпионат по легкой атлетике, ожидал плохой сюрприз: гостиница норвежцев, как передает Postimees, оказалась непригодной для проживания.

Номера в отеле были грязные, неприбранные, в номерах стояла страшная вонь.

"Когда я зашла в номер, меня чуть не вырвало. Неужели я должна была здесь провести две недели? Знаю, что другие спортсмены отреагировали так же" - сказала член норвежской команды Каролине Гровдаль. Для Гровдаль это уже шестой ЧМ, но, по ее словам, такой ужас она увидела впервые. Также и бегун на 400 метров Карстен Вархольм заявил, что условия в отеле ужасные и походят, скорее, на школьный лагерь.

Норвежцев в срочном порядке разместили в другом отеле, который оказался дороже запланированного. Организаторы ЧМ пообещали компенсировать сборной Норвегии незапланированные расходы.

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