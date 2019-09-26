Правда, и ничего кроме правды: как продавать проблемную недвижимость

В сделках с недвижимостью эстонское законодательство в первую очередь защищает покупателя, что логично, поскольку продавец должен отвечать за свои слова, когда он утверждает, что вся предоставленная им информация соответствует действительности. Однако это не означает, что проблемную недвижимость нельзя продать. Это возможно, но недостатки нельзя скрывать умышленно, так как ответственность за ложь о скрытом дефекте будет действовать до трех лет после сделки купли-продажи.

В случае наличия или возникновения каких-либо проблем нужно честно рассказать о них и, если это возможно, устранить. Например, заказать, оплатить и получить недостающие документы. Но это еще не всё: недостатки, о которых вы проинформируете покупателя, какими бы незначительными они вам не казались, должны быть зафиксированы в нотариальном договоре купли-продажи.

К сожалению, жизнь показала, что даже хороший, покладистый покупатель, которого на словах все устраивает в купленном объекте, может позже потребовать возмещение убытков.