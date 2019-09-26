Умер Жак Ширак

С 1977 вплоть до избрания президентом в 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа. Кроме того, он — единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьер-министром. Пост президента Франции Ширак занимал с 1995 по 2007 год. Всего Ширак провёл в Елисейском дворце 12 лет, тем самым его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Миттерана.