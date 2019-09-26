Чт, 26.09.2019
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Восходящая звезда дзюдо и олимпийская надежда США скончался в возрасте 24 лет

Джек Хаттон (крайний справа) на Панамериканских играх в 2019 году.

ФОТО: twitter

Член национальной сборной США по дзюдо Джек Хаттон скончался на 25-м году жизни. 

Причина смерти молодого человека не уточняется. Спортсмен мечтал принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году., где на него рассчитывали как на одного из претендента на олимпийские медали.

За свою карьеру Хэттон сумел выиграть несколько Гран-При по дзюдо, а также принять участие в трех чемпионатах мира.

Российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2016 года в категории до 81 кг Хасан Халмурзаев заявил, что шокирован известием о смерти американца.

"Конечно, я помню Джека и мой поединок с ним. Он был очень перспективным спортсменом, и я думаю, что у него было бы большое будущее. Жаль," — сказал Халмурзаев Judo Inside.

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