Восходящая звезда дзюдо и олимпийская надежда США скончался в возрасте 24 лет

Причина смерти молодого человека не уточняется. Спортсмен мечтал принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году., где на него рассчитывали как на одного из претендента на олимпийские медали.

За свою карьеру Хэттон сумел выиграть несколько Гран-При по дзюдо, а также принять участие в трех чемпионатах мира.

Российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2016 года в категории до 81 кг Хасан Халмурзаев заявил, что шокирован известием о смерти американца.