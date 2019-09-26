Чт, 26.09.2019
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  • Краудфандинг приносит сотни тысяч: эстонский крафтовый пивовар собрал 150 000 евро за день

Краудфандинг приносит сотни тысяч: эстонский крафтовый пивовар собрал 150 000 евро за день

Pühaste pruulikoja omanikud Üllar Kaljurand (vasakult), Eero Mander ja Lauri Eidermann võisid rahulolevalt õlleklaase kokku lüüa: tehas on ilusti käima läinud ning juba detsembris tuleb ette võtta laienemine.

ФОТО: Margus Ansu

Эстонской крафтовой пивоварне Pühaste удалось за день собрать требуемые 150 000 евро при помощи краудфандинговой платформы Fundwise, пишет Posimees.

Если коллеги и конкуренты из пивоварни Tanker не захотели протягивать руку за помощью на краудфандинговых платвормах, то Pühaste собрала требуемый минимум менее чем за два дня: кампания стартовала в среду, и на данный момент в пивного производителя вложено 174 000 евро.

Сама пивоварня обозначила размер инвестиции в диапазоне от 150 000 до 500 000 евро.

Pühaste хочет за счет собранных денег увеличить свою производственную мощность. Также пивоварня хочет начать предлагать свою продукцию в банках и пополнить ассортимент в том числе безалкогольными напитками.

Если сейчас 60% продукции пивоварни уходит на экспорт, то в следующем году предприятие хочет довести этот показатель до 80%.

"Для увеличения экспорта необходимо закупить автоматическую линию по наполнению и упаковке банок и сепаратор-центрифугу, что помогло бы повысить объем производства, а также необходимое оборудование для производства безалкогольного пива", - сообщил в пресс-релизе исполнительный директор пивоварни Юллар Кальюранд.

За последние 5 лет Pühaste сотрудничала с пивоварнями из Норвегии, России, Голландии, Дании, США, Великобритании, Швейцарии, Финляндии, Швециии и Испании. Новые рынки предприятие прежде всего ищет в Японии, США, Южной Корее и Китае.

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