Краудфандинг приносит сотни тысяч: эстонский крафтовый пивовар собрал 150 000 евро за день

Если коллеги и конкуренты из пивоварни Tanker не захотели протягивать руку за помощью на краудфандинговых платвормах, то Pühaste собрала требуемый минимум менее чем за два дня: кампания стартовала в среду, и на данный момент в пивного производителя вложено 174 000 евро.

Сама пивоварня обозначила размер инвестиции в диапазоне от 150 000 до 500 000 евро.

Pühaste хочет за счет собранных денег увеличить свою производственную мощность. Также пивоварня хочет начать предлагать свою продукцию в банках и пополнить ассортимент в том числе безалкогольными напитками.

Если сейчас 60% продукции пивоварни уходит на экспорт, то в следующем году предприятие хочет довести этот показатель до 80%.

"Для увеличения экспорта необходимо закупить автоматическую линию по наполнению и упаковке банок и сепаратор-центрифугу, что помогло бы повысить объем производства, а также необходимое оборудование для производства безалкогольного пива", - сообщил в пресс-релизе исполнительный директор пивоварни Юллар Кальюранд.