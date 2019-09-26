Исследование: почти 20 процентов людей никогда не следили за своим пенсионным капиталом

«Результаты исследования показывают, что люди настроены оптимистично в отношении своего финансового поведения в будущем. По сравнению с нынешним отношением, они начинают более активно следить за своим пенсионным капиталом, а также искать и оценивать инвестиционные возможности», - передал банк слова члена правления Luminor Pensions Estonia Мартина Раясалу.

Согласно исследованию, 36 процентов людей следят за состоянием своей пенсии 1-3 раза в год, еще чаще ее отслеживают 18 процентов ответивших. 30 процентов людей проверяют состояние своей пенсии реже одного раза в год, и 17 процентов людей никогда не интересовались состоянием своего пенсионного капитала.

Однако люди считают, что их потенциальное финансовое поведение будет активнее в случае, если пенсионная ступень станет добровольной. 28 процентов ответивших считают, что они занимались бы инвестированием своих пенсионных капиталов по меньшей мере раз в месяц, а 23 процента управляли бы своими пенсионными инвестициями не реже раза в неделю. Около трети респондентов, точнее 32 процента, занимались бы инвестированием пенсии не менее одного раза в год.

Также был изучен прежний опыт респондентов в инвестировании. 58 процентов людей, никогда прежде не инвестировавших, но задумывающихся об этом, занимались бы инвестированием пенсионного капитала не менее одного раза в месяц. Респонденты, ранее немного занимавшиеся инвестированием, и готовых делать это не реже раза в месяц, составили 57 процентов.

33 процента составили те, кто ранее не задумывался об инвестировании, но в будущем планируют по меньшей мере один раз в месяц заниматься инвестированием своего пенсионного капитала.

«Очень положительно то, что у людей есть интерес и мотивация в дальнейшем больше заниматься своими финансовыми делами, но в то же время стоит быть реалистами – финансовые привычки появляются и закрепляются достаточно долго, и чтобы достичь результативного инвестирования необходимо постоянно учиться, ошибаться и уделять этому больше своего времени, чем раз в месяц», - сказал Раясалу.

Исследование выявило, что мужчины более оптимистичны по части занятия своим потенциальным капиталом: 62 процента мужчин готовы по меньшей мере раз в месяц уделить время управлению своим пенсионным капиталом. Среди женщин 42 процента готовы заниматься своими инвестированиями с такой же частотой.

В некоторой степени активнее готовы заниматься инвестированием с этой частотой русскоязычные люди, из которых 58 процентов занимались бы пенсионным инвестированием не реже одного раза в месяц. При этом 50 процентов эстоноязычных респондетнов делали бы это так же часто.