Каким быть Центральному рынку? Голосуем в интернете!

Новый владелец Центрального рынка - концерн Astri Grupp организовал архитектурный конкурс, в котором приняли участие работы трех архитектурных бюро. Управа района Кесклинн с помощью интернет-голосования выявит, какая из работ больше всего нравится жителям города.
«Организация архитектурного конкурса – это первое условие, которое город поставил в отношении будущего Центрального рынка. Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время Управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
С работами архитектурного конкурса можно ознакомиться и отдать свой голос на портале keskturg.ee/ru, где выставлены работы архитектурных бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid вместе с эскизами и описанием. Голосовать можно начиная с сегодняшнего дня и до 6 октября. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября. Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими. Победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.
«Обновление Центрального рынка вызывает у местных жителях чувство оптимизма, но есть те, у кого есть определенные опасения. Мы постоянно общаемся с новыми владельцами рынка, чтобы новое решение учитывало ожидания всех заинтересованных групп настолько, насколько это возможно. В свою очередь город выдвинул ряд требований, цель которых заключается в том, чтобы новый квартал вписывался в местную среду, был современным городским пространством и помог решить проблемы, связанные с движением. После того как будет выбрано архитектурное решение, у местных жителей будет возможность высказать свои пожелания», - добавил старейшина района Кесклинн.