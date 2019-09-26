Каким быть Центральному рынку? Голосуем в интернете!

Конкурсная работа KAMP Arhitektid. ФОТО: Управа Кесклинна.

Один из эскизов конкурсного проекта KOKO Arhitektid. ФОТО: Управа Кесклинна

«Организация архитектурного конкурса – это первое условие, которое город поставил в отношении будущего Центрального рынка. Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время Управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

С работами архитектурного конкурса можно ознакомиться и отдать свой голос на портале keskturg.ee/ru, где выставлены работы архитектурных бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid, KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid вместе с эскизами и описанием. Голосовать можно начиная с сегодняшнего дня и до 6 октября. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября. Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими. Победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.