Чт, 26.09.2019
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Экоактивисты в порту Хельсинки задержали круизный лайнер Queen Elizabeth

MS Queen Elizabeth

ФОТО: Wikipedia

Экологическая организация Elokapina в среду в Западном порту Хельсинки попыталась остановить роскошный круизный лайнер MS Queen Elizabeth, пишет портал YLE.

Пассажирское судно должно было направляться в Россию. Лайнер отшвартовался от причала в 17.00, но активисты экологической организации окружили судно на байдарках.

Круизному лайнеру пришлось около часа стоять на месте у порта, до тех пор, пока суда Береговой охраны не прибыли на место, чтобы задержать активистов.

"Мы хотим обратить внимание на экологический и климатический кризисы", - заявила активист организации Элина Кауппила.

В акции в Западном порту Хельсинки участвовало девять активистов. Queen Elizabeth отправился в путь с опозданием на один час.

Ekokapina является частью международной группы Extinction rebellion, которая устраивала ненасильственные акции протеста в разных частях мира.

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