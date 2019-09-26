Экоактивисты в порту Хельсинки задержали круизный лайнер Queen Elizabeth

Экологическая организация Elokapina в среду в Западном порту Хельсинки попыталась остановить роскошный круизный лайнер MS Queen Elizabeth, пишет портал YLE.
Пассажирское судно должно было направляться в Россию. Лайнер отшвартовался от причала в 17.00, но активисты экологической организации окружили судно на байдарках.
Круизному лайнеру пришлось около часа стоять на месте у порта, до тех пор, пока суда Береговой охраны не прибыли на место, чтобы задержать активистов.
"Мы хотим обратить внимание на экологический и климатический кризисы", - заявила активист организации Элина Кауппила.
В акции в Западном порту Хельсинки участвовало девять активистов. Queen Elizabeth отправился в путь с опозданием на один час.
Ekokapina является частью международной группы Extinction rebellion, которая устраивала ненасильственные акции протеста в разных частях мира.