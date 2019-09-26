Предприимчивая жительница Эстонии спаслась с помощью коробка спичек

В 12.30 в полицию позвонила 58-летняя женщина и сообщила, что утром пошла с пожилой подругой из деревни Мадала волости Выру на болото Праалиметса за ягодами, но внезапно обнаружила, что не может найти ни подругу, ни дорогу домой.

«Беседовавшая по телефону с полицейскими дама заявила, что со здоровьем у нее все в порядке, она тепло одета и у нее с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором. Поскольку она не знала, куда забрела в поисках ягод, она осталась стоять на месте в ожидании помощи», - сказал оперативный дежурный Кагуского отделения Омар Кальювеэ.

Он добавил, что заблудившаяся по телефону передала полицейским ценную информацию и вскоре стало понятно, где женщины вышли на болото. «Там мы обнаружили и их автомобиль, а когда прошли дальше по лесной тропинке — и пожилую даму, которая утром отправилась на болото вместе с позвонившей», - сказал полицейский. С пожилой женщиной все было в порядке и ее доставили к полицейскому автомобилю, чтобы она смогла отдохнуть.

Полицейские продолжили поиски второй потерявшейся. «Прежде всего, чтобы привлечь ее внимание, мы включили сирены полицейской машины, но заблудившаяся, к сожалению, их не услышала, поскольку ушла слишком далеко на болото. Тогда полицейские воспользовались дронами, чтобы ее найти. За время общения выяснилось, что у заблудившейся по счастливой случайности есть с собой спички и она может развести костер, который будет заметен с дрона. Затея увенчалась успехом, и оператор дрона вскоре заметил, как над лесом поднимается дымок. После этого местонахождение заблудившейся установили за несколько минут и полицейские помогли ей выйти из леса», - сказал Кальювеэ.

Он добавил, что с заблудившейся все было в порядке. Ее доставили к полицейской машине, где ее уже ждала подруга, которая между делом успела снова сбегать на поиски добычи. К счастью, на этот раз она не ушла далеко - держалась поближе к автомобилям, и вскоре полицейские снова вывели ее из чащи.