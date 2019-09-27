Что-то новенькое: веганский стиль в интерьере
Натуральные материалы все еще остаются самыми популярными в мире дизайна интерьера, но в последнее время также набирают популярность африканский и веганский стили.
«В последнее время люди все больше обращают внимание на проблемы окружающей среды, поэтому отдают предпочтение более натуральному дизайну», - говорит дизайнер по интерьеру Байба Фрейя. Например, предпочтительнее натуральная цветовая палитра, особенно бежевый, кремовый и зеленый цвета, а также натуральные текстуры, мягкие ткани - шерсть и мохер и натуральные материалы - пробка и ротанг.
Набирают популярность новые тренды: веганский и африканский дизайн. «Выбор образа жизни не ограничивается только сменой предпочтений в еде»,- говорит дизайнер. По ее словам, настоящий веганский дом - это дом, где стремятся полностью отказаться от использования продуктов животного происхождения, включая кожу, шерсть и шелк.
Вот краткий обзор новых осенних и зимних трендов в интерьере.
Новая Скандинавия
Для нового северного стиля характерны бежевые оттенки, натуральные текстуры, мягкие ткани: шерсть, мохер, овечья шерсть и множество зеленых растений.
Бежевые тона
Карамельный, молочный, сливочный, светло-коричневый – все эти оттенки в этом сезоне очень популярны, особенно в различных сочетаниях в одной комнате.
Бумажные лампы
Бумажные латерны появились под влиянием восточной культуры и в этом сезоне стали очень актуальными. Большого размера, в единственном экземпляре или сразу несколько – они добавляют эклектики в любой интерьер.
Темно-зеленый
В этом сезоне зеленый цвет в тренде. Это ярко-зеленый, цвет морской волны, мятный, но фаворитом станет именно темно-зеленый цвет. Он отлично сочетается с натуральными материалами, нейтральными тонами, да и сам по себе он будет отлично смотреться в любом интерьере.
Натуральные материалы
Новейшие тенденции идут в ногу с желаниями людей вернуться к натуральным материалам. В этом сезоне в ходу у дизайнеров пробка, ротанг, волокно сизаль.
Африканский стиль
Эксперты и законодатели моды в восторге от того, что в моду входят африканские мотивы и дизайн. Недавно IKEA выпустила новую коллекцию Överallt, в которой представлены работы ремесленников из стран Африки.
Шерсть
Шерстяные изделия и естественность в моде, а ручная работа, с ее этническими мотивами завоевывает все большую популярность.
Веган
Всё популярнее становится веганство, и это касается уже не только еды, но и многих других бытовых аспектов, включая дизайн интерьера. В веганском доме избегают любого использования материалов животного происхождения, там не должно быть ни кожи, ни шерсти, ни хлопка. В связи с этим возрастает популярность эко-кожи.
Баухаус
Как в прошлом, так и в этом году очень популярны пастельные и бежевые тона. Но пришло время и для ярких красок, которые входят в моду благодаря стилю Баухаус, который вновь входит в моду.
Цитрусовая гамма
В этом году в моду входит цитрусовая гамма цвета, начиная от ультра-желтого до горчично-желтого. Появился и новый оттенок – лимонно-желтый: очень светлый и легкий, хорошо подходящий для осени.
Радужные цвета
Радужные цвета по-разному смотрятся на разных поверхностях и при разном освещении. Такая расцветка включает в себя рисунки с мыльными пузырями, крыльями бабочек, ракушек и кристаллов. Последние тренды в IKEA можно найти на постельном белье.
Округлые формы
Стиль 70-х возвращается: округлая форма мебели набирает популярность. Особенно популярны стулья с округлыми спинками.
Мультифункциональность
Люди предпочитают мебель, которая адаптируется к переменам в жизни и небольшим квартирам. Многофункциональные решения занимают минимум места, при этом максимально функциональны. Подобные тенденции дают толчок дизайнерам в поисках новых форм и материалов.