Что-то новенькое: веганский стиль в интерьере

«В последнее время люди все больше обращают внимание на проблемы окружающей среды, поэтому отдают предпочтение более натуральному дизайну», - говорит дизайнер по интерьеру Байба Фрейя. Например, предпочтительнее натуральная цветовая палитра, особенно бежевый, кремовый и зеленый цвета, а также натуральные текстуры, мягкие ткани - шерсть и мохер и натуральные материалы - пробка и ротанг.

Набирают популярность новые тренды: веганский и африканский дизайн. «Выбор образа жизни не ограничивается только сменой предпочтений в еде»,- говорит дизайнер. По ее словам, настоящий веганский дом - это дом, где стремятся полностью отказаться от использования продуктов животного происхождения, включая кожу, шерсть и шелк.

Вот краткий обзор новых осенних и зимних трендов в интерьере.

Новая Скандинавия

ФОТО: Ikea

Для нового северного стиля характерны бежевые оттенки, натуральные текстуры, мягкие ткани: шерсть, мохер, овечья шерсть и множество зеленых растений.

Бежевые тона

ФОТО: Ikea

Карамельный, молочный, сливочный, светло-коричневый – все эти оттенки в этом сезоне очень популярны, особенно в различных сочетаниях в одной комнате.

Бумажные лампы

ФОТО: Ikea

Бумажные латерны появились под влиянием восточной культуры и в этом сезоне стали очень актуальными. Большого размера, в единственном экземпляре или сразу несколько – они добавляют эклектики в любой интерьер.

Темно-зеленый

ФОТО: Ikea

В этом сезоне зеленый цвет в тренде. Это ярко-зеленый, цвет морской волны, мятный, но фаворитом станет именно темно-зеленый цвет. Он отлично сочетается с натуральными материалами, нейтральными тонами, да и сам по себе он будет отлично смотреться в любом интерьере.

Натуральные материалы

ФОТО: Ikea

Новейшие тенденции идут в ногу с желаниями людей вернуться к натуральным материалам. В этом сезоне в ходу у дизайнеров пробка, ротанг, волокно сизаль.

Африканский стиль

ФОТО: Ikea

Эксперты и законодатели моды в восторге от того, что в моду входят африканские мотивы и дизайн. Недавно IKEA выпустила новую коллекцию Överallt, в которой представлены работы ремесленников из стран Африки.

Шерсть

ФОТО: Ikea

Шерстяные изделия и естественность в моде, а ручная работа, с ее этническими мотивами завоевывает все большую популярность.

Веган

ФОТО: Ikea

Всё популярнее становится веганство, и это касается уже не только еды, но и многих других бытовых аспектов, включая дизайн интерьера. В веганском доме избегают любого использования материалов животного происхождения, там не должно быть ни кожи, ни шерсти, ни хлопка. В связи с этим возрастает популярность эко-кожи.

Баухаус

ФОТО: Ikea

Как в прошлом, так и в этом году очень популярны пастельные и бежевые тона. Но пришло время и для ярких красок, которые входят в моду благодаря стилю Баухаус, который вновь входит в моду.

Цитрусовая гамма

ФОТО: Ikea

В этом году в моду входит цитрусовая гамма цвета, начиная от ультра-желтого до горчично-желтого. Появился и новый оттенок – лимонно-желтый: очень светлый и легкий, хорошо подходящий для осени.

Радужные цвета

ФОТО: Ikea

Радужные цвета по-разному смотрятся на разных поверхностях и при разном освещении. Такая расцветка включает в себя рисунки с мыльными пузырями, крыльями бабочек, ракушек и кристаллов. Последние тренды в IKEA можно найти на постельном белье.

Округлые формы

ФОТО: Ikea

Стиль 70-х возвращается: округлая форма мебели набирает популярность. Особенно популярны стулья с округлыми спинками.

Мультифункциональность