Российских боксеров-дебоширов решили примерно наказать

Ранее стало известно, что российские боксёры устроили дебош во время чемпионата мира в Екатеринбурге. В федерации не согласились с такой формулировкой, отметив, что было словесное выяснение отношений. Однако, по словам генерального секретаря федерации Умара Кремлёва, виновные понесут дисциплинарное наказание: месяц добровольных трудовых работ. Кроме того, они помогут боксёрским залам в своих регионах.

"Сегодня нами в Федерации бокса России было принято решение относительно участников разговора на повышенных тонах в Екатеринбурге на чемпионате мира. Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание - месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своём регионе. Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом", - сказал Кремлев.

Один из самых активных участников конфликта, Владислав Носовец из Татарстана, извинился за своё поведение.