Пьяный мужчина напал на десятилетнего ребенка

Вчера в полицию поступило сообщение, что в волости Вяйке-Маарья 32-летний мужчина напал на своего десятилетнего ребенка. Полицейские задержали отца семейства в состоянии алкогольного опьянения в качестве подозреваемого, передает Департамент полиции и погранохраны.

Два случая ненадлежащего обращения произошли и в Ида-Вирумаа. В городе Нарва-Йыэсуу 46-летний мужчина напал на свою 34-летнюю жену. Стражи правопорядка задержали мужа в качестве подозреваемого.