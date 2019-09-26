Пьяный мужчина напал на десятилетнего ребенка

В среду, 25 сентября, Идаская префектура зафиксировала три случая ненадлежащего физического обращения. Одной из жертв стал десятилетний ребенок.
Вчера в полицию поступило сообщение, что в волости Вяйке-Маарья 32-летний мужчина напал на своего десятилетнего ребенка. Полицейские задержали отца семейства в состоянии алкогольного опьянения в качестве подозреваемого, передает Департамент полиции и погранохраны.
Два случая ненадлежащего обращения произошли и в Ида-Вирумаа. В городе Нарва-Йыэсуу 46-летний мужчина напал на свою 34-летнюю жену. Стражи правопорядка задержали мужа в качестве подозреваемого.
Также вчера поступило сообщение, что в Нарве на улице Кангеласте избили 18-летнего молодого человека. Все обстоятельства случившегося выясняются.