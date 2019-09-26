Электрический Volvo XC40 станет одним из самых безопасных автомобилей

16 октября марка вступит в новую эпоху. Дело не только в электродвигателе. Новинка заявлена как одна из самых безопасных машин на дороге и одна из самых безопасных, когда-либо выпускавшихся Volvo, пишет Drive.

Полностью электрический вариант XC40 будет отличаться от собратьев не только деталями привода. Исчезновение ДВС и обычной трансмиссии спереди повлекло за собой необходимость в перекройке силовой структуры кузова. Она была дополнительно усилена, чтобы электрокар справлялся с ударами не хуже бензинового или дизельного аналога, а может, лучше них.

Изменения включают в себя доработки моторного отсека, а также специальный каркас для тягового аккумулятора. Сделана эта рама из экструдированного алюминия и снабжена зонами деформации для защиты тяговой батареи при авариях. Помимо того, детали электрической трансмиссии были интегрированы в кузов таким образом, чтобы участвовать в распределении нагрузок при столкновении.

Еще когда только платформу CMA показывали на примере концепта 40.1, предвещавшего XC40, разработчики говорили, что она рассчитана как на обычные силовые установки, так и на гибриды, и полностью электрические вариации моделей. Первенцем выступил электрический фастбек Polestar 2. Его отдачу в 408 л.с и 660 Н•м (два электромотора в сумме) XC40 вряд ли повторит. Внушительная батарея от Polestar 2 на 78 кВт•ч — тоже под вопросом, хотя по колесной базе две соплатформенные модели отличаются всего на 33 мм.

То, что на этом снимке выглядит как ДВС, на деле является блоком преобразователей тока. Электромотор виднеется под ним. А сзади установлен другой.