Элс Хейнсалу: с рождения дети должны определиться, какой они национальности?

«Я спросил у вас о национальности, а не о гражданстве», пробурчал он. – Гражданства может быть два, национальность одна».

Да, я и сам знаю, что национальность и гражданство – это две разные вещи. И по достижению совершеннолетия наши с женой дети должны будут выбрать, хотят они иметь гражданство Эстонии или Италии. Но я не знал, что уже с самого рождения они (или я за них) должны выбрать, какой они национальности.

Но какой они национальности?

Когда чиновник спросил у меня, на каком из языков говорит ребенок, я ответил, что на обоих. На каком лучше? На обоих одинаково хорошо.

Где ребенок жил? На тот момент ребенок одинаково жил в Эстонии и в Италии. Кем он себя ощущает? Откуда я знаю… В этот момент ребенок настолько пристально посмотрел на чиновника, что я закрыл рот.

Где он родился? В Италии.

«Ну, я напишу, что он – эстонец», - в итоге вздохнул чиновник. «Но мне кажется, что он скорее итальянец», - вздохнул я в ответ. Так наш ребенок стал… эстонцем.

Я не знаю, что у нас эстонцев с этим стремлением быть эстонцами. Почему одно исключает другое? В чем эта глубинная причина, по которой в какой-то момент моим детям придется выбирать между гражданством Эстонии и Италии, в то время как, например, Италию вообще не тревожит, что у них есть и эстонское гражданство?

И что мне кажется еще более абсурдным: почему мои дети должны чувствовать себя только эстонцами, или только итальянцами? Если в какой-то момент они действительно почувствуют свою принадлежность к одному народу, а не к другому, то это будет их выбором. Моей и жены задачей является предложить им возможность быть как эстонцами, так и итальянцами.

Мы осуждаем тех эстонцев, которые, живя на чужбине, не могут воспитать своих детей эстонцами. Но это очень сложно сделать, особенно когда один из родителей эстонцем не является. И также мы должны осуждать и родителей других национальностей, которые, живя в Эстонии, не могут дать своим детям свои язык и культуру, сохранить это.

Или мы считаем, что эстонский язык и культура намного лучше других языков и культур, поэтому каждый, в ком течет хоть капля эстонской крови должен выбирать, и выбирать именно быть эстонцем? Предполагаем ли мы, что имея право на эстонское гражданство, безусловно, предполагается и это, когда на выбор есть и другой вариант? Это так мы пытаемся стать большими? А не получится ли наоборот и нас скорее станет меньше?

Я вообще не уверен, что став совершеннолетними мои дети предпочтут гражданство Эстонии итальянскому. Я вообще не уверен, что на вопрос «национальность» они в какой-то момент ответят «эстонец», а не «итальянец», если на ответ «эстонец и итальянец» говорится, что это не годится и нужно выбрать что-то одно.

В действительности один из них знает и уже сейчас декларирует, что он – итальянец, un italiano vero. Но вдруг он мог бы быть и немножко эстонцем, если бы такой вариант был бы разрешен? В случае двух, исключающих друг друга вариантов, его выбор уже известен.