Михаил Кылварт хочет закрыть Таллиннское телевидение

«Содержание телеканала – затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились. В дальнейшем мы будем информировать горожан посредством различных каналов, в том числе телеканалов и будем считаться с тем обстоятельством, что люди проводят все больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и все меньше у экрана телевизора», - сказал мэр Михаил Кылварт.

В соответствии с предложением Михаила Кылварта, торговая марка ТТВ сохранится и целевое учреждение продолжит выпускать городские новости и передачи. В дальнейшем эфир для новостей и передач будет покупаться на других телеканалах. Производство ТТВ должно быть доступно в интернете и на смарт-устройствах. Как отметил мэр, в результате реорганизации планируется с меньшим бюджетом охватить большую аудиторию. Бюджет ТТВ планируется сократить примерно на 50%.