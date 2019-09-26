Чт, 26.09.2019
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Передел авторынка: у известной марки в Эстонии будет новый официальный представитель

Paraadsõit Tallinnas Alfa Romeo 100. sünnipäeva auks

ФОТО: Liis Treimann

C ноября компания United Motors станет официальным представителем автомобильной марки Alfa Romeo в Эстонии, пишет Postimees.

"Весной этого года мы заключили договор о представлении торговой марки Jeep, и на сегодняшний день продажа и обслуживание автомобилей Jeep в United Motors успешно запущены. Jeep и Alfa Romeo входят в группу FCA, и таким образом, Alfa Romeo очень удачно вписывается в нашу сегодняшнюю бизнес-модель", - сказал член правления United Motors Яанус Ниландер.

По его словам представительство United Motors в Пеэтри также продолжит официальное гарантийное обслуживание автомобилей BMW и Mini и продажу новых автомобилей BMW.

"В данный момент идет подготовка, и мы планируем начать работу в качестве представителя Alfa Romeo 1 октября", - добавил Ниландер. Сейчас официальным представителем марки Alfa Romeo в Эстонии является Pilot Motors.

United Motors с 2000 года представляет в Эстонии торговые марки BMW, Mini, Kia и Fiat.  В конце 2018 года United Motors  приобрел дилера Peugeot и Hyundai - фирму Auto Forte. В июне этого года United Motors стал единственным официальным представителем Jeep в Эстонии.

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