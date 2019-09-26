Передел авторынка: у известной марки в Эстонии будет новый официальный представитель

"Весной этого года мы заключили договор о представлении торговой марки Jeep, и на сегодняшний день продажа и обслуживание автомобилей Jeep в United Motors успешно запущены. Jeep и Alfa Romeo входят в группу FCA, и таким образом, Alfa Romeo очень удачно вписывается в нашу сегодняшнюю бизнес-модель", - сказал член правления United Motors Яанус Ниландер.

По его словам представительство United Motors в Пеэтри также продолжит официальное гарантийное обслуживание автомобилей BMW и Mini и продажу новых автомобилей BMW.

"В данный момент идет подготовка, и мы планируем начать работу в качестве представителя Alfa Romeo 1 октября", - добавил Ниландер. Сейчас официальным представителем марки Alfa Romeo в Эстонии является Pilot Motors.