Фото: рассмотрите конкурсные проекты нового здания Центрального рынка

Началось голосование горожан! Может быть, наше мнение все-таки учтут при выборе победителя, ведь Центральный рынок столицы должен стать и современным, и красивым, но прежде всего он должен быть удобным и недорогим. И вообще - он не должен превратиться в очередной торговый центр.
«Организация архитектурного конкурса – это первое условие, которое город поставил в отношении будущего развития Центрального рынка. Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время Управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Первая конкурсная работа, представлена бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid
Вторая конкурсная работа, представленная бюро KAMP Arhitektid
Третья конкурсная работа, представленная бюро KOKO Arhitektid
Напомним, что голосовать можно начиная с сегодняшнего дня до 6 октября на сайте Центрального рынка. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября. Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими. Победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.