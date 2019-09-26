Фото: рассмотрите конкурсные проекты нового здания Центрального рынка

Началось голосование горожан! Может быть, наше мнение все-таки учтут при выборе победителя, ведь Центральный рынок столицы должен стать и современным, и красивым, но прежде всего он должен быть удобным и недорогим. И вообще - он не должен превратиться в очередной торговый центр.