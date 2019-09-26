Столкновение поездов и десятки окровавленных людей: экстренные службы Таллинна проверили на прочность

«Что случится, если произойдет лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов, опасные химикаты вытекут из товарного поезда, а в пассажирском поезде будут десятки пострадавших людей, при этом ядовитое облако от химикатов распространится на густонаселенный район? Совместно действовать будут Спасательный департамент, Пыхьяский спасательный центр, Центр тревоги, Эстонская железная дорога, Operail, Elron и другие службы», - говорится в описании учений.