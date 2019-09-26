Столкновение поездов и десятки окровавленных людей: экстренные службы Таллинна проверили на прочность
В четверг утром в районе творческого городка Теллискиви и станции «Копли-товарная» прошли самые масштабные учения последних лет для отработки действий при железнодорожной катастрофе, сообщает Postimees.
«Что случится, если произойдет лобовое столкновение пассажирского и товарного поездов, опасные химикаты вытекут из товарного поезда, а в пассажирском поезде будут десятки пострадавших людей, при этом ядовитое облако от химикатов распространится на густонаселенный район? Совместно действовать будут Спасательный департамент, Пыхьяский спасательный центр, Центр тревоги, Эстонская железная дорога, Operail, Elron и другие службы», - говорится в описании учений.
Речь идет о самых масштабных учениях на железной дороге за последние восемь лет, в рамках которых разыгрывались различные ситуации: спасение людей из потерпевшего крушение поезда, ликвидация утечки химикатов, эвакуация людей из опасной зоны.
Смотрите фото!