В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психиатрами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. Сегодня мы расскажем историю Артура Богдановича, который приговорен к пожизненному лишению свободы за двойное убийство, совершенное группой лиц. О том, почему мы начали этот проект, можно прочитать здесь.

Артур Богданович. Досье Родился в 1979 году;

Впервые осужден еще до достижения совершеннолетия. В 90-х годах несколько раз находился в тюрьмах;

В 2002 году осужден пожизненно за убийство двух женщин;

В настоящее время находится в заключении в Даугавпилсе, в Даугавгривской тюрьме;

Свою вину признает частично.

Видео: Осужденный пожизненно Артур Богданович

Полную расшифровку интервью можно прочитать здесь.

Сам Артур Богданович рассказывает о себе следующее: "Я спокойный, но иногда бываю вспыльчив. Но эта вспыльчивость у меня проходит быстро. Могу поругаться с кем-то, но до драки редко может дойти".

В свою очередь психиатр Артур Утинанс личность осужденного пожизненно характеризует так: "У Артура Богдановича и других пожизненно заключенных такого типа есть тенденция к импульсивности - руководствоваться или наслаждением, или принципом снятия напряжения, не считаясь с долгосрочными последствиями. Это особенность мозга преступников, где больше работают подкорковые центры, у человека есть такое миндалевидное ядро, в котором образуются страхи и агрессия. Эти ядра у некоторых людей могут работать сильнее. [..] Можно сказать так, что если бы у нас были те же гены, и те же родители, и те же условия, которые были у Артура Богдановича, мы были бы на его месте".

Преступление и наказание

21 ноября 2001 года Богданович с тремя соучастниками, одним из которых был его несовершеннолетний брат, решили ограбить круглосуточный магазин в Екабпилском районе. В тот момент в магазине находились две сестры — хозяйка магазина и охранница. Богданович и его брат несколько раз ударили обеих по головам ломом, который принесли с собой. Женщины от нанесенных увечий скончались, на двоих у них было четверо детей школьного возраста. Из магазина было украдено 9 латов наличными и сигареты на сумму 40 латов.

В интервью TVNET Богданович рассказывает следующее:

"Где-то есть горечь внутри, осадок такой, как в бутылке иногда бывает. Вот этот осадок в душе твоей есть, ты его не уберешь ничем уже. Не замолишь ничем. Понимаешь, мучить себя этим осадком ты не будешь постоянно. Вспоминать. Ну сделал, да. Сожалею, согласен. Я здесь ничего не могу сделать, я не могу изменить это".

Богданович рассказывает, что на протяжении нескольких дней после совершения преступления он не знал, что обе женщины скончались. По его словам, эту новость ему сообщил знакомый.

О моменте задержания осужденный пожизненно рассказывает следующее: "Меня взяли у друга прямо с кровати, я с девчонкой спал. Я спал, и так… Бух, в печень удар такой! "Арчик, вставай! Пошли!"".

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Суд первой инстанции приговорил Богдановича к пожизненному лишению свободы. Приговор был обжалован, потому что Богдановичу не был предоставлен адвокат. Во время заседания стало понятно, что Богданович и его несовершеннолетний брат изменили показания, последний взял на себя то преступление, за которое был осужден Богданович.

Присяжный адвокат, доктор юридических наук Хелена Пурвиня комментирует: "Для несовершеннолетнего, который совершил преступление, что бы он ни сделал, каким бы хладнокровным ни было бы убийство, самое максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. Конечно, такое перекладывание вины выгодно второму соучастнику, потому что его несовершеннолетний сообщник в любом случае не может получить больше десяти лет".

Сам Богданович о своем брате и судебном процессе рассказывает следующее: "Мне дали пожизненное, потом его отменили, отправили в тот же суд, только в другом составе. Потом в 2003 опять суд был, дали пожизненное, опять "апелячка" пошла. В общем, ничего хорошего не было. Брательнику скинули год. У него было 15, но он был несовершеннолетний. Тогда пятнашку давали, это сейчас десятку. Год ему скинули, сейчас он на свободе".

Отвечая на вопрос, что он чувствовал в момент оглашения приговора "пожизненное лишение свободы", Богданович вспоминает:

"В 2002 году мне дали пожизненное. Тогда LNT пришли на суд. Точнее, судья их пригласил, хотя их не должны были приглашать без нашего разрешения. Они там засняли, там такие съемки были, мама не горюй, плакал, конечно, в оператора плевался".

Детство и юность

У Богдановича есть сестра и два брата — младший и старший. Первые годы жизни Артур провел в Екабпилсе, где начал ходить в школу. В третьем классе его дважды оставляли на второй год, а потом отправили во вспомогательную школу. Когда Артур окончил пятый класс, семья переехала в Белоруссию, где ему была предложено в возрасте 14 лет поступить в третий класс школы-интерната. Он не захотел этого делать и больше школу не посещал.

Сам Богданович считает, что их семья по меркам тех лет была зажиточной, однако он этого не ощущал, потому что в детстве у него не было ни игрушек, ни новой одежды. Это привело к тому, что он начал совершать мелкие кражи у других детей. Родители за это его били. По словам Богдановича, отец однажды даже пытался отрубить ему голову.

"Пришел домой поддатый. Ты, говорит, в школе не был. А я вот-вот, час назад, приехал со школы, и сидел как раз домашнее задание делал. Нет, мне сказали, ты там не был! Я говорю, ты позвони, я в школе был. Короче дело, он поддатый был. А у нас дом был с печным отоплением, там несколько семей жили. И там такая печка, и около печки такая чурка лежала, где дрова колют. "Клади, клади голову". То ли 11, то ли 10 лет мне было. Я говорю, я не буду, я весь в слезах. "Ложи башку давай!" Я положил. Мои мысли были такие: "Все, я умру". Вот этот момент я запомню навсегда", - вспоминает Артур Богданович.

Богданович считает, что в семье он был "крайним", и к нему относились намного хуже, чем к другим детям.

Психиатр Артур Утинанс это комментирует следующим образом: "Не исключено, что для родителей одни дети - любимчики, а остальные - проблематичные. Не исключено, что если один ребенок более импульсивный, агрессивный и подвижный - чаще дерется, что-то отнимает у братьев и сестер, более требовательный, то у родителей может быть на него более негативная реакция.

Он может воспринимать критику как обращение против себя, как отречение. Не то что родители хотят, чтобы он стал лучше, а то, что "если меня критикуют, значит, меня не любят" или любят меньше, чем остальных".

Затем Артур начал убегать из дома, бродяжничал и совершал мелкие кражи. "Как-то самого тянуло к этому, к приключениям", - объясняет он.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Отвечая на вопрос о том, как прошла его юность, Артур Богданович был краток:

"Какая юность? Я с 16 лет сижу. Вы бы видели мою юность, вы бы за голову взялись".

Впервые Артур Богданович был осужден еще до достижения совершеннолетия. В 90-х годах несколько раз находился в тюрьмах.

Присяжный адвокат, доктор юридических наук Хелена Пурвиня комментирует: "Человек всегда такой, каким его сделало общество. Обществу нужно предоставить эту ресоциализацию и взять часть ответственности за то, что в нашем обществе такие люди есть. Откуда они появились? Человек рождается словно чистый лист. Да, конечно, могут быть какие-то генетические проблемы, но все остальное - воспитание. Это детский сад, это школа, это семья. И, возможно, общество должно предоставить эту ресоциализацию, предоставить возможность этим заключенным освободиться, потому что общество в какой-то степени также виновато в том, что среди нас есть такие люди. "Своё место" многие из таких людей могут найти только в месте заключения среди себе подобных. Именно поэтому, после того, как человек в первый раз попадает в тюрьму, на него ставится клеймо, от которого потом очень сложно освободиться".

Ресоциализация и жизнь в тюрьме

Согласно первой статье латвийского Кодекса об исполнении наказаний, "задача исполнения уголовных наказаний заключается в обеспечении наказания осужденного лица за совершенное преступное деяние согласно установленным настоящим кодексом основным принципам исполнения уголовных наказаний, а также в том, чтобы добиться выполнения осужденным и иными лицами законов и воздержания от совершения преступных деяний".

Это означает, что задача наказания - достичь того, чтобы человек исправился и преступление больше не повторилось. Этому способствует ряд мероприятий, в которых участвуют заключенные.

Артур Богданович в тюрьме работает уборщиком, за что получает зарплату. Рисует картины и делает замки из картона.

"Мелочи, которыми они сейчас занимаются в заключении, - это отдельная программа именно для осужденных пожизненно. Они создают мелкие детали и участвуют в различных занятиях, чтобы развивать мелкую моторику. Также как у маленьких детей - развивая мелкую моторику пальцами, развивается деятельность мозга. А это одна из целей ресоциализации", - объясняет присяжный адвокат, доктор юридических наук Хелена Пурвиня.

Пожизненно осужденный Богданович больше всего мечтает выйти на свободу.

"Тюрьма! Как говорится, тюрьма не школа исправлений, а школа новых приключений. Мне 40 лет исполнилось в этом году. Понимаете, я мечтаю освободиться, но кто меня выпустит? Или выпустят, дадут этот шанс? Шанс доказать, что я не такой, каким я был", - говорит он.

Психиатр Артур Утинанс говорит, что для полной ресоциализации религиозной и творческой терапии недостаточно. По его словам, человеку нужно осознать мотивы, которые довели его до пожизненного лишения свободы. "Если человек этого не понимает, нет никакой гарантии, что, выйдя из тюрьмы, что-то подобное не повторится", - говорит он.

Сам Артур Богданович убежден, что вера в Бога в тюрьме ему помогает. "Я спокойный стал, более уравновешенный стал. Каждый вечер молюсь. Утром встаю, только глаза открыл, сразу читаю "Отче наш". А вечером я молюсь за живых и за упокой души", - говорит он. В то же самое время Богданович рассказывает о случае, когда он, находясь в Елгавской тюрьме, довел себя чтением Библии до такой степени, что решил предпринять попытку суицида.

"Дочитался Библии до такого, что кукушка поехала. Я реально говорю. В итоге я себя начал казнить, ругать, что я неправильно живу, что я грешник, что я недостоин. Взял веревку - и всё!", - вспоминает он.

Утинанс объясняет: "Человек генетически не создан для того, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Если человек так делает, у него начинается депрессия. Люди начнут драться или, например, совершать самоубийства. Поэтому человек должен быть трудоустроен, у человека должен быть какой-то смысл жизни".

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В конце интервью пожизненно осужденный Артур Богданович обращается ко всем людям, которые в данный момент, возможно, планируют совершить в своей жизни самую большую глупость:

"Прежде всего подумай, что тебя ждет в жизни. Что тебя ждет впереди. Отнюдь не сладкая жизнь. Решетка, двери железные, час прогулки, небо в клеточку, баланда. Прерывание на большой срок общения с родными. Лучше на свободе жить и, честное слово, сухую картошку с солью жрать без хлеба и без масла, чем здесь получать белый хлеб и кашу с маслом наяривать. Человеку, который хотел бы воровать, я сказал бы: "Старина, прежде чем ты будешь это делать, ты подумай сначала не о себе, а о тех, кто тебя дома ждет. Брат, сестра, мать, отец, бабушка, дедушка, друзья. Может какая-то у тебя есть девушка. Ты подумай о них, как им будет". Ты же будешь им письма писать: "Мама, виноват, прости, жаль, что не послушался, вышли мне денежку". А им легко на свободе? Им трудно".

В декабре этого года будет 18 лет, как Артур Богданович находится за решеткой. Через два года он может просить о помиловании.